İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ | 13 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Cuma hutbesi konusu

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13 Kasım Cuma hutbesinin ana konusu dijital dünyada ahlak ve sorumluluk.



Hutbede iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte toplumsal ilişkilerin sanal mecralara taşındığı belirtilirken, insanların gerçek hayatta olduğu gibi sanal medyada da ilkeli ve kontrollü davranması gerektiği ifade ediliyor.



Diyanet, özellikle doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, hakaret ve iftiradan uzak durulması ve dijital ortamlarda mahremiyetin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.



HUTBEDE SANAL MEDYA UYARISI



13 Kasım Cuma hutbesinde sanal medyanın bilinçsiz kullanımının özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine de yer veriliyor.



Uzun süre ekran başında kalmanın gençleri gerçek hayattan uzaklaştırabileceği, dikkat dağınıklığına yol açabileceği ve faydasız içeriklerle zaman kaybına neden olabileceği belirtiliyor. Anne ve babalara da çocukları bilinçli teknoloji kullanımı konusunda yönlendirme sorumluluğu hatırlatılıyor.