İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ | 13 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Cuma hutbesi konusu
İstanbul Cuma namazı saati kaçta, 13 Kasım 2026 Cuma namazı ne zaman kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ile bu haftaki Cuma hutbesi konusu, camiye gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. “İstanbul Cuma namazı saat kaçta?”, “13 Kasım Cuma namazı kaçta?”, “Cuma ezanı saat kaçta okunacak?”, “Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?”, “Diyanet Cuma hutbesi yayımlandı mı?” soruları öne çıkıyor. Diyanet’in İstanbul için yayımladığı takvime göre 13 Kasım 2026 Cuma günü öğle namazı vakti saat 12.53. Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ise “Dijital Mecrada Ahlak” olarak açıklandı. İşte İstanbul Cuma namazı saati ve 13 Kasım Diyanet Cuma hutbesinin detayları...
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13 Kasım Cuma günü İstanbul’da Cuma namazına katılacak vatandaşlar, namaz saatini ve Diyanet tarafından hazırlanan haftanın hutbesini araştırıyor. Özellikle “İstanbul Cuma namazı saati”, “Cuma namazı saat kaçta İstanbul”, “13 Kasım Cuma vakti”, “Diyanet Cuma hutbesi”, “bu haftaki hutbe konusu” sorguları Cuma günü öncesinde yoğunlaşıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul için yayımladığı namaz vakitlerine göre 13 Kasım 2026 Cuma günü öğle namazı vakti saat 12.53’te giriyor. İstanbul’da Cuma namazı da öğle vaktinde kılınıyor.
Diyanet Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13 Kasım 2026 tarihli Cuma hutbesinin başlığı ise “Dijital Mecrada Ahlak” oldu. Hutbede sosyal medya ve dijital platformların kullanımında doğruluk, mahremiyet, ahlak ve sorumluluk vurgusu yapılıyor.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet’in resmi namaz vakitleri takvimine göre İstanbul’da 13 Kasım 2026 Cuma günü öğle namazı vakti saat 12.53’te başlayacak.
Cuma namazı öğle namazı vaktinde kılındığı için İstanbul’da Cuma namazına gidecek vatandaşların bu saate göre hazırlık yapması gerekiyor.
İstanbul namaz vakitleri 13 Kasım için şöyle:
İmsak: 06.14
Güneş: 07.42
Öğle: 12.53
İkindi: 15.30
Akşam: 17.55
Yatsı: 19.17
13 KASIM CUMA NAMAZI NE ZAMAN?
13 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul’da Cuma namazı için esas alınan öğle vakti 12.53 olarak gösteriliyor.
Cuma namazının camilerde hutbenin okunmasının ardından cemaatle kılındığı dikkate alındığında vatandaşların namaz vaktinden önce camide bulunması faydalı olacaktır.
CUMA NAMAZI ÖĞLE EZANIYLA MI KILINIYOR?
Cuma namazı, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınıyor. Bu nedenle Diyanet namaz vakitleri ekranındaki “Öğle” saati, Cuma namazı vakti araştırılırken esas alınan zaman oluyor.
İstanbul için 13 Kasım Cuma günü bu saat 12.53 olarak yer alıyor.
DİYANET CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI MI?
Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 13 Kasım 2026 Cuma hutbesini yayımladı.
Bu haftaki hutbenin başlığı “Dijital Mecrada Ahlak” olarak belirlendi. Hutbede özellikle sanal medyada doğru bilgi paylaşımı, kişilik haklarına saygı, mahremiyet, yalan ve iftiradan kaçınma ile bilinçli teknoloji kullanımı üzerinde duruluyor.
13 KASIM CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
13 Kasım Cuma hutbesinin ana konusu dijital dünyada ahlak ve sorumluluk.
Hutbede iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte toplumsal ilişkilerin sanal mecralara taşındığı belirtilirken, insanların gerçek hayatta olduğu gibi sanal medyada da ilkeli ve kontrollü davranması gerektiği ifade ediliyor.
Diyanet, özellikle doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, hakaret ve iftiradan uzak durulması ve dijital ortamlarda mahremiyetin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.
HUTBEDE SANAL MEDYA UYARISI
13 Kasım Cuma hutbesinde sanal medyanın bilinçsiz kullanımının özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine de yer veriliyor.
Uzun süre ekran başında kalmanın gençleri gerçek hayattan uzaklaştırabileceği, dikkat dağınıklığına yol açabileceği ve faydasız içeriklerle zaman kaybına neden olabileceği belirtiliyor. Anne ve babalara da çocukları bilinçli teknoloji kullanımı konusunda yönlendirme sorumluluğu hatırlatılıyor.
“DİJİTAL MECRADA DA AHLAK GÖZETİLMELİ”
Hutbenin öne çıkan mesajlarından biri, dijital ortamda yapılan paylaşım ve yorumların da sorumluluk taşıdığı yönünde.
Diyanet, insanların yazdıkları sözlerin, paylaştıkları bilgilerin ve yaptıkları yorumların sonuçlarını hesaba katması gerektiğini vurgularken, dijital mecraların doğruluk, kardeşlik ve güzel ahlakın yayılması için kullanılması çağrısında bulunuyor.
13 KASIM CUMA HUTBESİNDE TELEFON VE EKRAN VURGUSU
Hutbenin son bölümünde telefon ve ekran kullanımına da dikkat çekiliyor.
Dijital akışın insanların zamanının önemli bölümünü alabildiğine işaret edilirken, bunun aile içi sohbetten ve sosyal ilişkilerden uzaklaşmaya yol açabileceği hatırlatılıyor. Hutbe, faydasız işlerden ve boş sözlerden uzak durmaya ilişkin mesajla tamamlanıyor.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının iki rekât farzı cemaatle kılınır. Namaz öncesi ve sonrasında sünnet namazları da eda edilir.
Cuma namazı öncesinde hutbe okunur. Hutbe, Cuma namazının temel unsurları arasında yer alır.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Cuma namazı, gerekli şartları taşıyan Müslüman erkeklere farz kabul edilir. Hastalık, yolculuk ve benzeri mazeret durumlarında ise farklı hükümler söz konusu olabilir.
Cuma namazıyla ilgili dini hükümlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi açıklama ve fetvaları esas alınabilir.
13 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
Tarih: 13 Kasım 2026 Cuma
İstanbul Cuma namazı vakti: 12.53
Diyanet Cuma hutbesi: Dijital Mecrada Ahlak
Öğle: 12.53
İkindi: 15.30
Akşam: 17.55
Yatsı: 19.17