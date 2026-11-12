ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ | 13 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Cuma hutbesi konusu
Ankara Cuma namazı saati kaçta, 13 Kasım 2026 Cuma namazı ne zaman kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ile bu haftaki Cuma hutbesi, cuma günü camiye gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. “Ankara Cuma namazı saat kaçta?”, “13 Kasım Cuma namazı kaçta?”, “Ankara’da öğle ezanı saat kaçta okunacak?”, “Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?”, “Diyanet Cuma hutbesi yayımlandı mı?” soruları öne çıkıyor. Diyanet takvimine göre Ankara’da 13 Kasım Cuma günü öğle vakti 12.38’de giriyor. Bu haftaki hutbede ise dijital dünyada ahlak, sorumluluk ve sanal medya kullanımı ele alınıyor. İşte Ankara Cuma namazı saati ve Diyanet Cuma hutbesinin detayları...
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13 Kasım Cuma günü Ankara’da Cuma namazına katılacak vatandaşlar, Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerini ve haftanın hutbe konusunu yakından takip ediyor. Özellikle “Ankara Cuma namazı saati”, “Cuma namazı saat kaçta Ankara”, “13 Kasım Ankara Cuma vakti”, “Diyanet Cuma hutbesi”, “bu haftaki hutbe konusu” aramaları cuma günü öncesinde yoğunlaşıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi namaz vakitleri takvimine göre Ankara’da 13 Kasım 2026 Cuma günü öğle vakti saat 12.38’de başlıyor. Cuma namazı da öğle namazı vaktinde kılınıyor.
Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesinin başlığı ise “Dijital Mecrada Ahlak” oldu. Hutbede dijital ortamların kullanımında doğruluk, mahremiyet, kul hakkı, sorumluluk ve bilinçli teknoloji kullanımı üzerinde duruluyor.
ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet’in resmi namaz vakitlerine göre Ankara’da 13 Kasım 2026 Cuma günü öğle namazı vakti saat 12.38’de giriyor.
Cuma namazı öğle vaktinde kılındığı için Ankara’da cuma namazına gidecek vatandaşların bu saate göre hazırlık yapması gerekiyor.
13 KASIM ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet takvimine göre Ankara için 13 Kasım 2026 namaz vakitleri şöyle:
İmsak: 05.58
Güneş: 07.24
Öğle: 12.38
İkindi: 15.18
Akşam: 17.42
Yatsı: 19.03
13 KASIM CUMA NAMAZI NE ZAMAN?
13 Kasım Cuma günü Ankara’da Cuma namazı için esas alınan öğle vakti 12.38 olarak açıklandı.
Cuma namazında hutbe, farz namazından önce okunuyor. Bu nedenle camiye gidecek vatandaşların öğle vaktinden önce hazır bulunması gerekiyor.
CUMA NAMAZI ÖĞLE EZANIYLA MI KILINIYOR?
Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınıyor. Diyanet’in namaz vakitleri ekranındaki “Öğle” saati bu nedenle Cuma namazı vakti için esas alınıyor.
Ankara’da 13 Kasım Cuma günü öğle vakti 12.38 olarak gösteriliyor.
DİYANET CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI MI?
Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2026 tarihli Cuma hutbesi yayımlandı.
Bu haftaki hutbenin başlığı “Dijital Mecrada Ahlak” olarak belirlendi.
13 KASIM CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
13 Kasım Cuma hutbesinde dijital dünyanın günlük hayattaki etkileri ve sanal ortamda ahlaki sorumluluk konusu ele alınıyor.
Hutbede insanların gerçek hayatta olduğu gibi sanal medyada da doğru, ölçülü ve sorumlu davranması gerektiğine dikkat çekiliyor. Paylaşılan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi, hakaret ve iftiradan kaçınılması, mahremiyetin korunması ve kul hakkına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
HUTBEDE SANAL MEDYA UYARISI
Bu haftaki Cuma hutbesinde sanal medya kullanımı da önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
Dijital ortamlarda yapılan paylaşımların sorumluluk taşıdığı belirtilirken, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin yayılmasının kişilere ve topluma zarar verebileceğine işaret ediliyor.
Özellikle çocuklar ve gençlerin dijital ortamları bilinçli kullanmasının önemine dikkat çekilirken, ailelere de bu konuda sorumluluk düştüğü belirtiliyor.
DİJİTAL ORTAMDA MAHREMİYETE DİKKAT
Hutbede öne çıkan konulardan biri de mahremiyet.
Sanal medyada kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi ve görüntülerin izinsiz paylaşılmaması gerektiği belirtilirken, insan onurunu zedeleyen içeriklerden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor.
Dijital ortamda yapılan bir yorumun veya paylaşımın da gerçek hayattaki söz ve davranışlar gibi sorumluluk doğurduğuna dikkat çekiliyor.
TELEFON VE EKRAN KULLANIMINA VURGU
13 Kasım Cuma hutbesinde telefon, sosyal medya ve ekran kullanımında ölçülü olunması gerektiği de vurgulanıyor.
Uzun süre dijital platformlarda vakit geçirmenin aile içi iletişimi ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilirken, teknolojinin faydalı amaçlarla ve dengeli şekilde kullanılması gerektiği belirtiliyor.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının iki rekât farzı cemaatle kılınır. Cuma namazından önce ve sonra sünnet namazları da eda edilir.
Cuma namazının farzından önce hutbe okunur.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Cuma namazı, gerekli şartları taşıyan Müslüman erkeklere farzdır. Hastalık, yolculuk veya benzeri mazeretlerin bulunması durumunda farklı hükümler uygulanabilir.
Dini hükümler konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi açıklamaları esas alınabilir.
13 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Tarih: 13 Kasım 2026 Cuma
Ankara Cuma namazı vakti: 12.38
Diyanet Cuma hutbesi: Dijital Mecrada Ahlak
İmsak: 05.58
Güneş: 07.24
Öğle: 12.38
İkindi: 15.18
Akşam: 17.42
Yatsı: 19.03