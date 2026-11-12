ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ | 13 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Cuma hutbesi konusu

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Bu haftaki Cuma hutbesinde sanal medya kullanımı da önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.



Dijital ortamlarda yapılan paylaşımların sorumluluk taşıdığı belirtilirken, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin yayılmasının kişilere ve topluma zarar verebileceğine işaret ediliyor.



Özellikle çocuklar ve gençlerin dijital ortamları bilinçli kullanmasının önemine dikkat çekilirken, ailelere de bu konuda sorumluluk düştüğü belirtiliyor.



DİJİTAL ORTAMDA MAHREMİYETE DİKKAT



Hutbede öne çıkan konulardan biri de mahremiyet.



Sanal medyada kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi ve görüntülerin izinsiz paylaşılmaması gerektiği belirtilirken, insan onurunu zedeleyen içeriklerden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor.





Dijital ortamda yapılan bir yorumun veya paylaşımın da gerçek hayattaki söz ve davranışlar gibi sorumluluk doğurduğuna dikkat çekiliyor.