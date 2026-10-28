İstanbul’u terk edip köyüne döndü! Aldığı hibe desteği 26 yaşında hayatını değiştirdi, şimdi patronu yok, kazandığı her kuruş cebine kalıyor

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Yıldırım, eşinin ailesinin çok uzun yıllardır arıcılık yaptığını ve bu nedenle eşinin de arılara karşı bir ilgisinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Babam (kayınpederi) böyle bir projeden haberdar olmuş. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek bilgi almış ve bize söyledi. Biz de olabilir diye düşündük. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek müracaat ettik. Oradaki arkadaşlar çok yardımcı oldu. İlk önce eğitim aldık ve bir yıl sonra da sonuçlar açıklandı. Projemiz kabul gördü. Çok sevindik çünkü bu işlere girebilmek için gerçekten büyük bütçe gerekiyor."



Yıldırım, hibe desteği sayesinde ilk etapta 260 arı kovanı aldıklarını dile getirerek, "Altılı bal süzme makinesi aldık. Isıtma kazanı aldık. Yine sır sağma makinesi alımı yaptık. Yani aklınıza gelecek tüm bal ekipmanlarını almış olduk." diye konuştu.



Eşi ve kayınpederiyle arıcılık yapan Yıldırım, şu an 350 kovanları bulunduğunu, ilerleyen süreçte bu sayıyı çoğaltarak kestane ve çiçek balı üretimlerini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



