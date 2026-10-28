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GündemKars’ın hayat damarından sevindiren haber: Sonbahar yağışları can suyu oldu! Doluluk oranı yüzde 80’e Ulaştı
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Kars’ın hayat damarından sevindiren haber: Sonbahar yağışları can suyu oldu! Doluluk oranı yüzde 80’e Ulaştı

28.10.2026 - 08:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kars’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Bayburt Barajı, sonbahar yağışlarıyla birlikte yeniden doldu. Selim ilçesi sınırlarında, deniz seviyesinden yaklaşık bin 900 metre yükseklikte bulunan barajda doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

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1Kars’ın hayat damarından sevindiren haber: Sonbahar yağışları can suyu oldu! Doluluk oranı yüzde 80’e Ulaştı

Kars’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan, Selim ilçesinde bin 900 rakımda bulunan Bayburt Barajı’nda doluluk oranı sonbahar yağışlarıyla yüzde 80’e ulaştı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki baraj gölü, yükselen su seviyesi ve çevresindeki doğal güzelliklerle havadan görüntülendi.Kars kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bayburt Barajı, yüksek rakımı ve geniş su yüzeyiyle bölgenin önemli su kaynakları arasında yer alıyor. Sonbahar mevsiminde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesinin yükselmesi dikkat çekti. Kars’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan baraj gölü, çevresindeki doğal alanlarla birlikte havadan görüntülendi.

2Kars’ın hayat damarından sevindiren haber: Sonbahar yağışları can suyu oldu! Doluluk oranı yüzde 80’e Ulaştı

Bölgede etkili olan sonbahar yağışlarıyla birlikte barajın doluluk oranının yüzde 80’e ulaşması, su rezervlerinin mevcut durumunu gözler önüne serdi. Geniş bir alana yayılan baraj gölünün su yüzeyi, çevresindeki dağlık arazi ve doğal örtüyle birleşerek etkileyici manzaralar oluşturdu.Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan su kaynakları açısından yağışların önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Bayburt Barajı’nın mevcut doluluk oranı da dikkat çekti.

3Kars’ın hayat damarından sevindiren haber: Sonbahar yağışları can suyu oldu! Doluluk oranı yüzde 80’e Ulaştı

Kars’ın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Bayburt Barajı, sonbaharın renkleriyle bütünleşen görüntüsüyle havadan kaydedildi. Baraj gölünün geniş su yüzeyi ve çevresindeki doğal güzellikler, bölgenin dikkat çeken manzaraları arasında yer aldı.Sonbahar yağışlarıyla yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşan Bayburt Barajı, hem kentin su kaynakları hem de etkileyici doğal görünümüyle öne çıktı.

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