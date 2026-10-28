Kars’ın hayat damarından sevindiren haber: Sonbahar yağışları can suyu oldu! Doluluk oranı yüzde 80’e Ulaştı

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Bölgede etkili olan sonbahar yağışlarıyla birlikte barajın doluluk oranının yüzde 80’e ulaşması, su rezervlerinin mevcut durumunu gözler önüne serdi. Geniş bir alana yayılan baraj gölünün su yüzeyi, çevresindeki dağlık arazi ve doğal örtüyle birleşerek etkileyici manzaralar oluşturdu.Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan su kaynakları açısından yağışların önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Bayburt Barajı’nın mevcut doluluk oranı da dikkat çekti.