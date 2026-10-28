Mazot masrafı tarih oldu! Muşlu çiftçi devlet desteğiyle tarlasına kurdu, maliyetleri sıfırladı

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Son 4 yılda 354 projenin onaylanarak hayata geçirildiğini anlatan Gönç, "Bu projelerin toplam maliyeti 55 milyon lira. İl müdürlüğü olarak bu anlamda yaklaşık 27 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdik. Özellikle tarım arazilerimizi modern sulama sistemleriyle buluşturmaya, sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan sistemleri hayata geçirmeye bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.



Tanış ise sistem sayesinde sulama işlemlerini yakıt maliyeti olmadan gerçekleştireceklerini, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğini belirtti..



Kurdukları sistemin taşınabilir olmasının önemli bir avantaj sağladığını anlatan Tanış, "İhtiyaç duyduğumuzda sistemi tarlamızın başına veya sonuna götürebiliyoruz. Su kaynağı nerede bulunuyorsa sistemi oraya götürerek güneş enerjisinden faydalanabiliyor ve sulama yapabiliyoruz. Böylece hem yakıt masrafından kurtuluyor hem de sulama imkanlarımızı daha verimli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı..



