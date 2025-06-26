İlkokulda insansız deniz aracı tasarladılar: 3 ayda model uçak tasarımı gerçekleştirdiler

'UÇAK FİKRİ TAMAMEN ÖĞRENCİLERDEN ÇIKTI'
Sınıf öğretmeni Murat Çatal, çalışmalarının yönünü öğrencilerin ilgisine göre şekillendirdiklerini belirterek, “İkinci dönemin son 3 ayında tamamen uçak teknolojilerine yönelik çalışmalar yaptık. Uçak fikri tamamen öğrencilerden çıktı. Bu da biraz Teknofest’in etkisi. Oradaki uçakları gördükten sonra, robotlardan ziyade gökyüzü ile ilgili çalışmaları istediler. Biz de uçak ve roket teknolojileri ile ilgili temel bilgileri verebileceğimiz, basit düzeyde, onların anlayabileceği ve yapabileceği düzeyde çalışmalar yapmak istedik" dedi.