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İlkokulda insansız deniz aracı tasarladılar: 3 ayda model uçak tasarımı gerçekleştirdiler

Pendik Şehit Ömer Ören İlkokulu 4’üncü sınıfta eğitim gören 25 öğrenci, okullarında ilk kez 2023 yılında kurulan Robotik Kodlama Kulübü ile model uçak tasarladı.

• 26 Haziran 2025 - 10:58 • Son Güncelleme:
• 26 Haziran 2025 - 10:58 • Son Güncelleme:
1İlkokulda insansız deniz aracı tasarladılar: 3 ayda model uçak tasarımı gerçekleştirdiler

Öğretmenleri tarafından ilgileri ve becerilerine göre seçilen öğrenciler sıkı çalışmalar sonunda uçaklarını uçurmayı başardı. Yeni hedeflerinde ise insansız deniz aracı modellemek var. Projeye liderlik eden sınıf öğretmeni Murat Çatal, "Uçak fikri tamamen öğrencilerden çıktı. Bu da biraz Teknofest’in etkisi. Oradaki uçakları gördükten sonra, robotlardan ziyade gökyüzü ile ilgili çalışmaları istediler. Biz de uçak ve roket teknolojileri ile ilgili temel bilgileri verebileceğimiz, basit düzeyde, onların anlayabileceği ve yapabileceği düzeyde çalışmalar yapmak istedik. Çocuklarımıza güvendiğimizde neler başarabileceklerini hep birlikte gördük" dedi.

2İlkokulda insansız deniz aracı tasarladılar: 3 ayda model uçak tasarımı gerçekleştirdiler

Pendik Şehit Ömer Ören İlkokulu 4’üncü sınıfta okuyan 25 öğrenci, okullarında ilk kez 2023 yılında kurulmuş olan Robotik Kodlama Kulübü ile model uçak tasarladı. Öğretmenleri tarafından ilgileri ve becerilerine göre seçilmiş olan öğrenciler, sıkı çalışmalar sonunda uçaklarını uçurmayı başardı. Yeni hedeflerinde ise insansız deniz aracı modellemek var. 17 yıldır sınıf öğretmenliği yapan ve şimdi Şehit Ömer Ören İlkokulu’nda görev alan Murat Çatal, “2023 yılında Robotik Kodlama Kulübü kurarak okulumuzda başladık. Daha önce böyle bir kulüp çalışması yapılmamıştı okulda. Öğretmen arkadaşlarımızın da desteğiyle, bu çalışmaya uygun olan öğrencileri yönlendirerek bu çalışmaya başlamış olduk. Toplam 25 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin hemen hemen hepsi 4’üncü sınıf öğrencisi. Bu çalışmalarımız 2023 yılından başlayıp 2024 yılının ortasına kadar robotik ve kodlama olarak devam etti. 2024’ün ikinci döneminden itibaren de uçak teknolojilerine yönelik çalışmaları yaptık ama bunları legolar üzerinden yapmaya çalıştık" dedi.

3UÇAK FİKRİ TAMAMEN ÖĞRENCİLERDEN ÇIKTI

'UÇAK FİKRİ TAMAMEN ÖĞRENCİLERDEN ÇIKTI'

Sınıf öğretmeni Murat Çatal, çalışmalarının yönünü öğrencilerin ilgisine göre şekillendirdiklerini belirterek, “İkinci dönemin son 3 ayında tamamen uçak teknolojilerine yönelik çalışmalar yaptık. Uçak fikri tamamen öğrencilerden çıktı. Bu da biraz Teknofest’in etkisi. Oradaki uçakları gördükten sonra, robotlardan ziyade gökyüzü ile ilgili çalışmaları istediler. Biz de uçak ve roket teknolojileri ile ilgili temel bilgileri verebileceğimiz, basit düzeyde, onların anlayabileceği ve yapabileceği düzeyde çalışmalar yapmak istedik" dedi.

4HEM UÇAK HEM DE ROKET TEKNOLOJİLERİNİN TEMELİNİ ANLATTIK

'HEM UÇAK HEM DE ROKET TEKNOLOJİLERİNİN TEMELİNİ ANLATTIK'

Çatal, “Sonuçta geldiğimiz noktada hem uçak hem de roket teknolojilerinin temelini anlatabileceğimiz ve öğretebileceğimiz çalışmalar yaptık. Uçaklarımızın bir kısmını uçurduk. Uçurup da artık harap olmuş ya da artık uçamayacak duruma gelmiş uçaklarımızı burada göstermek isterdik ama onları da farklı kitlerle, yani farklı tasarımlarla yine destekleyerek bu grubun içine dahil ettik" diye konuştu.

5İLKOKULDA DA BU ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR

'İLKOKULDA DA BU ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR'

Yaptıkları çalışmanın ilkokul düzeyindeki etkisine dikkat çeken Çatal, “Biz bu çalışmayla şunu görmüş olduk, ilkokulda da aslında bu çalışmaların yapılabileceğini ve bu noktada öğrencilerin de küçümsenmeyecek yeteneklerinin ve becerilerinin olduğunu görmüş olduk. Ümit ediyorum ki artık başka okullarda da böyle çalışmalar olur. Yani temennimiz, öğrencilerin daha küçük yaşlardan itibaren bu çalışmalara katılmalarını sağlamak" dedi.

6YENİ HEDEFLERİ İNSANSIZ DENİZ ARACI MODELLEMEK

YENİ HEDEFLERİ İNSANSIZ DENİZ ARACI MODELLEMEK

Gelecek planlarından da bahseden Çatal, “Planlamasını yeni yapmaya başladık. Ne kadar gerçekleştirebildiğimizi bilmiyorum ama neden insansız deniz araçları olmasın? Ya da bu çalışmaları daha üst modellerde gerçekleştirebiliriz. Çünkü bunlar normal, mukavemeti düşük, daha ucuz malzemelerden yapmış olduğumuz uçaklar. Belki bunu 3D yazıcılarla blok parçalar oluşturarak ve pervaneli motor yerine jet motorlar kullanarak yapabileceğimiz uçaklar şeklinde devam ettirebiliriz" ifadelerini kullandı.