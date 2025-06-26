İlkokulda insansız deniz aracı tasarladılar: 3 ayda model uçak tasarımı gerçekleştirdiler

Pendik Şehit Ömer Ören İlkokulu 4’üncü sınıfta okuyan 25 öğrenci, okullarında ilk kez 2023 yılında kurulmuş olan Robotik Kodlama Kulübü ile model uçak tasarladı. Öğretmenleri tarafından ilgileri ve becerilerine göre seçilmiş olan öğrenciler, sıkı çalışmalar sonunda uçaklarını uçurmayı başardı. Yeni hedeflerinde ise insansız deniz aracı modellemek var. 17 yıldır sınıf öğretmenliği yapan ve şimdi Şehit Ömer Ören İlkokulu’nda görev alan Murat Çatal, “2023 yılında Robotik Kodlama Kulübü kurarak okulumuzda başladık. Daha önce böyle bir kulüp çalışması yapılmamıştı okulda. Öğretmen arkadaşlarımızın da desteğiyle, bu çalışmaya uygun olan öğrencileri yönlendirerek bu çalışmaya başlamış olduk. Toplam 25 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin hemen hemen hepsi 4’üncü sınıf öğrencisi. Bu çalışmalarımız 2023 yılından başlayıp 2024 yılının ortasına kadar robotik ve kodlama olarak devam etti. 2024’ün ikinci döneminden itibaren de uçak teknolojilerine yönelik çalışmaları yaptık ama bunları legolar üzerinden yapmaya çalıştık" dedi.