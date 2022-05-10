Hipertansiyonu kontrol altına alıyor, kolesterolü düşürüyor! Kalp ve damar hastalığına karşı çok etkili, kalsiyum, magnezyum ve potasyum...

BROKOLİ

Tansiyonunuzu düşürmek için izleyeceğiniz diyette özellikle brokoli olmak üzere meyve ve sebze tüketiminizi artırmak esastır. Brokoli kalsiyum, magnezyum ve potasyum açısından zengindir ve tansiyon seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca flavonoid içeriği onu hipertansiyonun yol açabileceği koroner hastalıklara karşı koruyucu bir besin yapar. Ancak dikkatli olun, besin maddelerinden yararlanmak için çiğ veya az pişmiş olarak yenilmelidir. 100 gr çiğ brokoli, 300 mg potasyum içerir. Potasyum çeşitli çalışmalara göre tansiyonu düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir. Potasyum, yüksek tansiyona karşı koruma sağlar. Potasyum, aldosteron salgılanmasında rol oynar. Bu, vücuttaki sodyum miktarını düzenleyen ve tansiyonu düşüren bir hormondur. Patates, enginar ve muz gibi birçok farklı sebze ve meyve de potasyum açısından zengindir.