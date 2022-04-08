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    SağlıkHepsi hızlı zayıflatıyor! İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...
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    Hepsi hızlı zayıflatıyor! İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    Kolesterolü ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürüyor. Hızlı bir şekilde kilo verdiriyor, sindirim sistemini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek isteyenler için harika bir diyet önerisi geldi. Üstelik bunu uygulayanlar, 10 kilo vererek sağlıklı bir vücuda sahip olabiliyor. Oruç tutarken kilo verebilmek için sahur esnasında tok tutucu sağlıklı besinler tüketmeniz gerekiyor. Sahurda az kalorili, tok tutucu etkisi fazla olan ve aynı zamanda bağırsak ve mide sindirimini destekleyen yiyecekler tercih edilmeli. Sahurda yemek yedikten hemen sonra uyumak kilo verme sürecini de yavaşlatıyor. Peki, oruçluyken diyet nasıl yapılır, kaç kilo verilir? İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    • 08 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
    • 08 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
    1KİLO VERDİREN RAMAZAN DİYETİ NEDİR

    KİLO VERDİREN RAMAZAN DİYETİ NEDİR?

    Ramazan diyeti, on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutarken dengeli bir beslenme sistemini temel alır. Ramazan diyeti, az yağlı besinleri içerir ve bu diyette bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede sindirim sistemi çok daha iyi çalışacak ve kilo verme süreci hızlanacak. Zayıflatan Ramazan diyeti boyunca aç kalma süreci çok uzun olacağı için kilo verme durumu kolayca gerçekleşecektir. Ama bu diyet sırasında dengeli ve düzenli beslenmek çok önemlidir.

    2Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? işte o diyet listesi...

    3SAHUR

    SAHUR

    Açık çay (şekersiz)

    1 adet haşlanmış yumurta

    3 dilim peynir

    3-4 dilim ekmek

    2 ceviz

    Domates, salatalık

    4İFTAR

    İFTAR

    1-2 hurma

    1 kepçe çorba

    10-20 dakika sonra

    1. seçenek

    5 yemek kaşığı sebze yemeği

    1 büyük kâse cacık

    2 dilim ekmek, salata

    5Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    2. seçenek

    5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

    yoğurtlu salata

    2 ufak dilim pide, salata;

    3. seçenek

    3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk

    közlenmiş sebze salatası

    1 su bardağı ayran

    2 dilim ekmek, salata

    6Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    Yemekten sonra yeşil çay

    Yarım saat sonra

    Bir porsiyon meyve haftada 1 kez 1 porsiyon sütlü tatlı.

    7Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    Yarım saat sonra

    1 bardak ayran veya 1 bardak şekersiz limonata veya komposto

    Haftada 2 kez 2 top dondurma

    8Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    1 porsiyon meyve miktarı

    1 ufak elma

    1 ufak boy muz

    10 büyük tane üzüm

    1 ufak armut

    9RAMAZANDA VÜCUDUNUZ DEHİDRASYONA UĞRAYABİLİR

    RAMAZANDA VÜCUDUNUZ DEHİDRASYONA UĞRAYABİLİR!

    Ramazan diyetinin bir diğer avantajı, başka diyet listelerinde olmayan sıvı ürünlerinin yer almasıdır. Sıvı tüketimi, Ramazan diyetinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu durum, gün içerisinde unuttuğumuz sıvı alımına destek olurken vücudun dehidrasyona uğramasını da engellemektedir. Bu nedenle Ramazan diyetinin birçok faydasının olduğu klinik ortamlarda kanıtlanmıştır.

    10RAMAZAN DİYETİ NASIL HAZIRLANMALI

    RAMAZAN DİYETİ NASIL HAZIRLANMALI?

    Ramazan ayında ibadetinizi yerine getirip kilo vermek istiyorsanız mutlaka yediğiniz besinlere dikkat etmeli ve uzmanlar tarafından tavsiye edilen beslenme programlarına uymanız gerekiyor. Oruç, uzun süre aç kalınarak yapılan diyetler arasındadır. Oruç tutacağınız süre boyunca yapacağınız iftar ve sahur yemeklerinizin besleyici olması gerekmektedir. İftar ve sahur yemeklerinde sebze ve meyvenin yanı sıra et ürünleri de tüketilmelidir. Mideye çok fazla yüklenilmemesi gerekiyor. Ayrıca aşırı kalorili ve karbonhidratlı yiyecekler ve tatlılardan uzak durmak gerekiyor.

    11RAMAZAN DİYETİ NASIL YAPILMALI

    RAMAZAN DİYETİ NASIL YAPILMALI?

    Yapılan araştırmalara göre oruç tutarken kilo verebilmek için sahur esnasında tok tutucu sağlıklı besinler tüketmeniz gerekmektedir. Sahur esnasında yiyeceğiniz besinler az kalorili, tok tutucu etkisi fazla olan ve aynı zamanda bağırsak ve mide sindirimini destekleyen yiyecekler olmalı. Örneğin; kayısı kompostosu, az yağlı pilav, 1 bardak ayran, peynirli/kıymalı makarna, şekersiz çay ve 3 dilim börek, az yağlı, biberli ve domatesli patates salatası gibi menülerden birini seçebilirsiniz. Eğer sahurda yemek yedikten sonra hemen uyursanız kilo verme sürecinizi yavaşlatmanız mümkün.

    12Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    İftar yemeklerinde sebzeli ve etli yemekler tüketebilirsiniz. Etli fasulye, kıymalı ıspanak, ızgara köfte gibi yemeklerin yanında salata ve meyve gibi sindirimi düzenleyen yiyecekler tercih edebilirsiniz. Ayrıca Ramazan diyeti yapmak istiyorsanız bir uzmandan destek almanız şart.

    13RAMAZAN DİYETİ KAÇ KİLO VERMENİZİ SAĞLAR

    RAMAZAN DİYETİ KAÇ KİLO VERMENİZİ SAĞLAR?

    Ramazan diyetinin etkisi, kişinin metabolizma hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu yüzden kesin bir değer belirtmek doğru değildir. Ramazan diyeti yaparken aşırıya kaçmadan 1 ayda düzenli kilo verme etkisi görülebilmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre birçok insan Ramazan diyeti ile ayda 10 kilo verebilmektedir. Ayrıca uzmanlar, en çok kilo vereceğiniz diyet listesinin de Ramazan diyeti olduğunu hatırlatmaktadır.

    14RAMAZAN DİYETNİNİN FAYDALARI NELER

    RAMAZAN DİYETNİNİN FAYDALARI NELER?

    Ramazan diyeti, yılda 30 gün boyunca yapılan oruç ibadetinin kilo vermek amacıyla belli bir süre daha tekrar edilmesidir. Ramazan diyeti boyunca gün içerisinde aç kalmak, hızlı bir kilo verme sürecine yardımcı olmaktadır. Üstelik sahur saatinde protein ve lif açısından zengin ürünleri tüketmek, sindirim sistemini doğrudan olumlu yönde etkilemektedir.

    15HIZLI KİLO VERDİREN BESİNLER

    HIZLI KİLO VERDİREN BESİNLER

    Uzmanlar diyet programı uygularken en yararlı ve doğru besinler seçmenin önemini vurguluyor. Yanlış alınan bazı yiyecekler tatlı ve açlık krizleri yol açarak kilo vermeyi zorlaştırır. Diyetisyenler, diyet yaparken doğru besinler tüketildiğinde vücuttaki yağları yakmanın oldukça kolay olduğunu belirtiyor. Peki, kilo verdiren besinler hangileri? İşte zayıflatan süper besinler...

    16Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    Yapılan araştırmalara göre lifli olan gıdalar hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de hastalıklara karşı koruma görevi üstleniyor. Bu yüzden diyetisyenler beslenme programlarında daha çok lifli gıdalara yer vermektedir. Hızlı kilo vermeyi sağlayan lifli gıdalar tüketerek uzun süre tok kalabilir ve böylece hızlıca kilo verebilirsiniz.

    17Hepsi hızlı zayıflatıyor İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...

    Lifli gıdaların kolestrolü düşürücü etkisi bulunduğundan insanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini de yaklaşık yüzde 9 oranında düşürmektedir. İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken en sağlıklı besinler...

    18ACAİ ÇİLEĞİ

    ACAİ ÇİLEĞİ

    Son günlerde adı duyulan ve merak edilen besinlerden biri olan acai çileğin faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar lezzetli ve sağlıklı olan acai çileği kanser hücrelerini yok etmede çok etkili bir besin olduğunu ortaya koydu.

    19ANTEP FISTIĞI

    ANTEP FISTIĞI

    20PORTAKAL

    PORTAKAL

    21KURU İNCİR

    KURU İNCİR

    22KAKAO

    KAKAO

    23ENGİNAR

    ENGİNAR

    24BULGUR

    BULGUR

    25MISIR

    MISIR

    26TAHIL

    TAHIL

    27YULAF EZMESİ

    YULAF EZMESİ

    28BADEM

    BADEM

    29TATLI PATATES

    TATLI PATATES

    30MUZ

    MUZ

    31BROKOLİ

    BROKOLİ

    32BEZELYE

    BEZELYE

    33AVOKADO

    AVOKADO

    34NAR

    NAR

    35ELMA

    ELMA

    36SOYA FASULYESİ

    SOYA FASULYESİ

    37ARMUT

    ARMUT

    38HAVUÇ

    HAVUÇ

    39ÇİLEK

    ÇİLEK

    40DUT

    DUT

    41BÖĞÜRTLEN

    BÖĞÜRTLEN

    42HİNDİSTAN CEVİZİ

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    43BAMYA

    BAMYA

    44KABAK

    KABAK

    45BRÜKSEL LAHANASI

    BRÜKSEL LAHANASI

    46ŞALGAM

    ŞALGAM

    47PATLICAN

    PATLICAN

    48MÜSLİ

    MÜSLİ

    49KEPEKLİ MAKARNA

    KEPEKLİ MAKARNA

    50ZENCEFİL

    ZENCEFİL

    51KEREVİZ

    KEREVİZ

    (Kaynak: Yasemin)

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