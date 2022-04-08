Hepsi hızlı zayıflatıyor! İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...
Kolesterolü ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürüyor. Hızlı bir şekilde kilo verdiriyor, sindirim sistemini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek isteyenler için harika bir diyet önerisi geldi. Üstelik bunu uygulayanlar, 10 kilo vererek sağlıklı bir vücuda sahip olabiliyor. Oruç tutarken kilo verebilmek için sahur esnasında tok tutucu sağlıklı besinler tüketmeniz gerekiyor. Sahurda az kalorili, tok tutucu etkisi fazla olan ve aynı zamanda bağırsak ve mide sindirimini destekleyen yiyecekler tercih edilmeli. Sahurda yemek yedikten hemen sonra uyumak kilo verme sürecini de yavaşlatıyor. Peki, oruçluyken diyet nasıl yapılır, kaç kilo verilir? İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti...
KİLO VERDİREN RAMAZAN DİYETİ NEDİR?
Ramazan diyeti, on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutarken dengeli bir beslenme sistemini temel alır. Ramazan diyeti, az yağlı besinleri içerir ve bu diyette bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede sindirim sistemi çok daha iyi çalışacak ve kilo verme süreci hızlanacak. Zayıflatan Ramazan diyeti boyunca aç kalma süreci çok uzun olacağı için kilo verme durumu kolayca gerçekleşecektir. Ama bu diyet sırasında dengeli ve düzenli beslenmek çok önemlidir.
Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? işte o diyet listesi...
SAHUR
Açık çay (şekersiz)
1 adet haşlanmış yumurta
3 dilim peynir
3-4 dilim ekmek
2 ceviz
Domates, salatalık
İFTAR
1-2 hurma
1 kepçe çorba
10-20 dakika sonra
1. seçenek
5 yemek kaşığı sebze yemeği
1 büyük kâse cacık
2 dilim ekmek, salata
2. seçenek
5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği
yoğurtlu salata
2 ufak dilim pide, salata;
3. seçenek
3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk
közlenmiş sebze salatası
1 su bardağı ayran
2 dilim ekmek, salata
Yemekten sonra yeşil çay
Yarım saat sonra
Bir porsiyon meyve haftada 1 kez 1 porsiyon sütlü tatlı.
Yarım saat sonra
1 bardak ayran veya 1 bardak şekersiz limonata veya komposto
Haftada 2 kez 2 top dondurma
1 porsiyon meyve miktarı
1 ufak elma
1 ufak boy muz
10 büyük tane üzüm
1 ufak armut
RAMAZANDA VÜCUDUNUZ DEHİDRASYONA UĞRAYABİLİR!
Ramazan diyetinin bir diğer avantajı, başka diyet listelerinde olmayan sıvı ürünlerinin yer almasıdır. Sıvı tüketimi, Ramazan diyetinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu durum, gün içerisinde unuttuğumuz sıvı alımına destek olurken vücudun dehidrasyona uğramasını da engellemektedir. Bu nedenle Ramazan diyetinin birçok faydasının olduğu klinik ortamlarda kanıtlanmıştır.
RAMAZAN DİYETİ NASIL HAZIRLANMALI?
Ramazan ayında ibadetinizi yerine getirip kilo vermek istiyorsanız mutlaka yediğiniz besinlere dikkat etmeli ve uzmanlar tarafından tavsiye edilen beslenme programlarına uymanız gerekiyor. Oruç, uzun süre aç kalınarak yapılan diyetler arasındadır. Oruç tutacağınız süre boyunca yapacağınız iftar ve sahur yemeklerinizin besleyici olması gerekmektedir. İftar ve sahur yemeklerinde sebze ve meyvenin yanı sıra et ürünleri de tüketilmelidir. Mideye çok fazla yüklenilmemesi gerekiyor. Ayrıca aşırı kalorili ve karbonhidratlı yiyecekler ve tatlılardan uzak durmak gerekiyor.
RAMAZAN DİYETİ NASIL YAPILMALI?
Yapılan araştırmalara göre oruç tutarken kilo verebilmek için sahur esnasında tok tutucu sağlıklı besinler tüketmeniz gerekmektedir. Sahur esnasında yiyeceğiniz besinler az kalorili, tok tutucu etkisi fazla olan ve aynı zamanda bağırsak ve mide sindirimini destekleyen yiyecekler olmalı. Örneğin; kayısı kompostosu, az yağlı pilav, 1 bardak ayran, peynirli/kıymalı makarna, şekersiz çay ve 3 dilim börek, az yağlı, biberli ve domatesli patates salatası gibi menülerden birini seçebilirsiniz. Eğer sahurda yemek yedikten sonra hemen uyursanız kilo verme sürecinizi yavaşlatmanız mümkün.
İftar yemeklerinde sebzeli ve etli yemekler tüketebilirsiniz. Etli fasulye, kıymalı ıspanak, ızgara köfte gibi yemeklerin yanında salata ve meyve gibi sindirimi düzenleyen yiyecekler tercih edebilirsiniz. Ayrıca Ramazan diyeti yapmak istiyorsanız bir uzmandan destek almanız şart.
RAMAZAN DİYETİ KAÇ KİLO VERMENİZİ SAĞLAR?
Ramazan diyetinin etkisi, kişinin metabolizma hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu yüzden kesin bir değer belirtmek doğru değildir. Ramazan diyeti yaparken aşırıya kaçmadan 1 ayda düzenli kilo verme etkisi görülebilmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre birçok insan Ramazan diyeti ile ayda 10 kilo verebilmektedir. Ayrıca uzmanlar, en çok kilo vereceğiniz diyet listesinin de Ramazan diyeti olduğunu hatırlatmaktadır.
RAMAZAN DİYETNİNİN FAYDALARI NELER?
Ramazan diyeti, yılda 30 gün boyunca yapılan oruç ibadetinin kilo vermek amacıyla belli bir süre daha tekrar edilmesidir. Ramazan diyeti boyunca gün içerisinde aç kalmak, hızlı bir kilo verme sürecine yardımcı olmaktadır. Üstelik sahur saatinde protein ve lif açısından zengin ürünleri tüketmek, sindirim sistemini doğrudan olumlu yönde etkilemektedir.
HIZLI KİLO VERDİREN BESİNLER
Uzmanlar diyet programı uygularken en yararlı ve doğru besinler seçmenin önemini vurguluyor. Yanlış alınan bazı yiyecekler tatlı ve açlık krizleri yol açarak kilo vermeyi zorlaştırır. Diyetisyenler, diyet yaparken doğru besinler tüketildiğinde vücuttaki yağları yakmanın oldukça kolay olduğunu belirtiyor. Peki, kilo verdiren besinler hangileri? İşte zayıflatan süper besinler...
Yapılan araştırmalara göre lifli olan gıdalar hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de hastalıklara karşı koruma görevi üstleniyor. Bu yüzden diyetisyenler beslenme programlarında daha çok lifli gıdalara yer vermektedir. Hızlı kilo vermeyi sağlayan lifli gıdalar tüketerek uzun süre tok kalabilir ve böylece hızlıca kilo verebilirsiniz.
Lifli gıdaların kolestrolü düşürücü etkisi bulunduğundan insanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini de yaklaşık yüzde 9 oranında düşürmektedir. İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken en sağlıklı besinler...
ACAİ ÇİLEĞİ
Son günlerde adı duyulan ve merak edilen besinlerden biri olan acai çileğin faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar lezzetli ve sağlıklı olan acai çileği kanser hücrelerini yok etmede çok etkili bir besin olduğunu ortaya koydu.
ANTEP FISTIĞI
PORTAKAL
KURU İNCİR
KAKAO
ENGİNAR
BULGUR
MISIR
TAHIL
YULAF EZMESİ
BADEM
TATLI PATATES
MUZ
BROKOLİ
BEZELYE
AVOKADO
NAR
ELMA
SOYA FASULYESİ
ARMUT
HAVUÇ
ÇİLEK
DUT
BÖĞÜRTLEN
HİNDİSTAN CEVİZİ
BAMYA
KABAK
BRÜKSEL LAHANASI
ŞALGAM
PATLICAN
MÜSLİ
KEPEKLİ MAKARNA
ZENCEFİL
KEREVİZ
(Kaynak: Yasemin)