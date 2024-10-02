Güzellik merkezi açmak isteyen kadına emlak dolandırıcılığı şoku: 'Mal sahibini tanıyorum' dedi, 108 bin lirayı alıp kayboldu
Ankara'dan İstanbul'a gelen Hatice Soykan güzellik merkezi işletmek üzere Şişli'de bir ofis kiraladı. İnternet üzerinden iletişim kurduğu emlakçının 'Mal sahibini tanıyorum' yalanına kanan Soykan, 1 yıllık kira bedeli olan 108 bin lirayı da ödeyip kontrat imzaladı. Bir süre sonra ofisin asıl kiracısı tarafından telefonla aranan Soykan dolandırıldığını anladı. Hem parasından hem de iş yerinden olan Soykan emlakçıya da ulaşamayınca şikayetçi oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Mücahit Saraçlı, "Tüketiciler mutlaka kiralama işleminde para ödeme öncesinde mal sahibiyle bir araya gelmeli, ıslak imzayla kontrat dediğimiz sözleşme imzalamalı. Eğer emlakçının noterden alınmış geniş bir vekaleti varsa bu kontrata ek yapılmalı" diyerek uyarıda bulundu.
Kübra SONKAYA- Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)
• 02 Ekim 2024 - 13:59 • Son Güncelleme:
Kübra SONKAYA- Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)
• 02 Ekim 2024 - 13:59 • Son Güncelleme: