Güzellik merkezi açmak isteyen kadına emlak dolandırıcılığı şoku: 'Mal sahibini tanıyorum' dedi, 108 bin lirayı alıp kayboldu

'1 SENELİK ÖDERSEM AYLIK 9 BİN LİRA OLACAĞINI SÖYLEDİ'

İşlemlerin ayaküstü yapıldığını belirten Soykan, “11 Eylül’den bu zamana kadar ofisim olarak ben orayı gördüm, alışveriş yaptım, orada bulundum. Ondan sonrasında başka bir kiralama sonucunda kişi beni aradı, 'Orası benim kiralık yerimdir, siz nasıl kiracı olabiliyorsunuz?' dedi. Ondan sonra olay patlak verdi. Yani benim haberim 15-20 gün sonrasında oldu. Karakola gittim, suç duyurusunda bulundum, ifade verdim. Şimdi de savcılığa gideceğim. Bu şekilde dolandırıldık. Ev sahibi bana ulaştı, ben de kendisinin tapusunu sordum. Tapu sorduktan sonra beni kimse aramadı. Bir tek emlakçıyı biliyorum, başka kimseyi tanımıyorum. Kapı değişmişti, değiştiği için de ben hemen polise gittim zaten. 108 bin lira para ödedim. Bir senelik ödersem, aylık 9 bin lira olabileceğini söyledi. O şekilde olunca bana daha kolay olacağı için tamam dedim ve elden parasını teslim ettim. Ayaküstü yapılan da bir işlemdi. Kendisinin mal sahibini tanıdığını, yabancı olmadığı için de böyle hemen ayaküstü bir kiralama yapılabileceğini söyledi. Ben de inandım. İnanınca da hemen orada işlemi yapmış olduk. Benim zaten yanımda para vardı. Bir işletmem vardı, oradaki eşyaları satınca biraz para olmuştu. Buraya gelip burada bir yer açmayı düşünmüştüm, hazırdaydı zaten. Kişiye hemen orada teslim etmiş olduk. O bizim dezavantajımız olmuş oldu. Ben şüphelenmedim" ifadelerini kullandı.