Finlandiya ve İsveç'e Rusya'dan gözdağı! Dünyayı şok eden açıklama CIA'den geldi: Putin nükleer silah kullanabilir!

Rusya’nın böyle bir hamleye nasıl karşılık vereceğine de cevap veren Medvedev, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması durumunda Rusya’nın batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttıracağı uyarısında bulunarak, “NATO’da kaç ülke var? Bir bütün olarak baktığımızda bizim için 30 veya 32 ülke var. 2 eksik veya 2 fazla bunun çok önemi yok. İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa Rusya ile ittifakın kara sınırlarının uzunluğu iki katından fazla olacaktır. Doğal olarak, bu sınırların güçlendirilmesi gerekecektir. Kara kuvvetleri ve hava savunmasının gruplandırılmasını ciddi şekilde güçlendirmek, Finlandiya Körfezi sularında önemli deniz kuvvetleri konuşlandırılmalı. Bu durumda, Baltık'ın nükleer olmayan herhangi bir statüsünden bahsetmek artık mümkün olmayacak. Yeniden denge sağlamak gerekiyor” dedi.