Finlandiya ve İsveç'e Rusya'dan gözdağı! Dünyayı şok eden açıklama CIA'den geldi: Putin nükleer silah kullanabilir!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Baltık ve İskandinav ülkelerinde paniğe neden oldu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya yeşil ışık yakmasından sonra Rusya'dan nükleer tehdit geldi. CIA Başkanı William Burns, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna, füze geliştirme programını 2031’e kadar uzattı. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova kruvazörünün battığını duyurdu.
08.55
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.
Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.
07.30 NÜKLEER UYARI
Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.
Burns, "Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum" dedi.
Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu sanılıyor.
Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor.
'RUSYA TEHLİKELİ ANCAK GERİLEYEN BİR GÜÇ'
CIA Başkanı William Burns konuşmasında ayrıca Rusya'nın tehlikeli ancak gerileyen bir güç olduğunu söyledi. Burns, "Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya'nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor" dedi.
Burns bununla birlikte, kavgacı ve revizyonist bir Rusya'nın giderek daha çaresiz bir ülke olabileceğine dikkat çekti.
Putin'in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini vurgulayan Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında kendisini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı.
Burns, Biden'ın o dönem kendisinden, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarından duydukları kaygıyı Putin'e iletmesini istediğini söyledi.
CIA Başkanı, Ukrayna'ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında "hayati" rol oynadığını kaydetti.
MOSKOVA'DAN NÜKLEER GÖZDAĞI
Öte yandan Avrupa yeni bir kriz ile karşı karşıya. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği ile ilgili konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev 'nükleer Baltık' uyarısında bulundu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima eden Medvedev açıklamasında şu ifadeye yer verdi;
'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'
RUSYA İÇİN KÂBUS SENARYOSU
Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.
NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu.
07.07
Ukrayna askeri ve silah sanayi alanında yatırımlarını devam ettiriyor. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov füze geliştirme programı hakkında açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin iradesinin füze geliştirme programına etkisinin çok olduğunu ifade eden Danilov, "Moskova isimli geminin de vurulması gündemdeyken füze programıyla ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. Devlet Başkanı Zelenskiy’nin iradesi olmasaydı silahlarımız olmazdı. Bizim füze programımız bir gün olsun durmadı. Bazılarının dediği gibi 2019’da her şeyin durduğuna dair söylenenler tamamen bir yalan. Zelenskiy 2019 yılında Temmuz ayının başında 2030’a kadar ki roket geliştirme programını belirledi. Kilit projelerden biri olan Olha ve Neptün füzelerinin deneme atışları da yapıldı” dedi.
Geliştirilen füzelerin menzillerinin uzatıldığını ve envantere dahil edildiklerini aktaran Danilov, “2019-2020 yıllarında Olha-M ve Neptün füzelerinin denemeleri sürdü. 2021 yılında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi kararıyla füze programı 2031 yılına kadar uzatıldı ve programın toplam bütçesinin 200 milyar (6,5 milyar dolar) grivnayı bulması bekleniyor. 2020 yılı Şubat ayında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi kararı ve Devlet Başkanı onayıyla Neptün füzesinin devlet tarafından sipariş edilebilmesi mümkün hale geldi. Her savaş başarısının arkasında büyük işler yatıyor. Roket programında yer alan devlet bürolarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Odessa Valiliği ve Ukrayna Devlet Başkanlığı, dün Karadeniz açıklarında Rus savaş gemisi Moskova kruvazörünün Neptün füzeleriyle vurulduğunu açıklamış, Rusya Savunma Bakanlığı ise geminin mühimmat patlaması sonucu hasar aldığını ve battığını duyurdu.
06.41
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü Rus kruvazör gemisi Moskova’nın battığı duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mühimmat patlamasının yaşandığı bildirilen Moskova kruvazörünün varış limanına çekildiği sırasında battığı aktarılarak, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan önceki açıklamada ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri kullanılmıştı.
ABD, gemide ne olduğundan emin değildi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade etmiş, “Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol'a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak buna (patlamaya) tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" demişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova’nın Rusya’nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etmiş, “İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil” demişti.
Ukrayna Moskova kruvazörünü vurduğunu açıklamıştı
Dün akşam Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich yaptığı açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.
Odessa Valisi Maksim Marchenko ise, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi" demişti.
Moskova kruvazörü saldırıların ilk günlerinde gündem olmuştu
Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" demişti.
Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.
05.10
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik saldırılarını başlamasının ardından mart ayı başlarında Fransa’da birçok ülke gibi Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçiliğini Lviv kentine taşımıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın büyükelçiliğini “çok yakında” yeniden başkent Kiev’e taşıyacağını aktarılarak, "Bu yeniden konuşlandırma çok yakında gerçekleşecek ve Fransa'nın Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat'ta başlattığı savaşla yüzleşmek için her alanda Ukrayna'ya verdiği desteği daha da derinleştirmesine olanak sağlayacak" denildi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bugün yaptıkları telefon görüşmesinde büyükelçilik hakkında alınan karar ile ilgili bilgilendirdiği ifade edildi. İkilinin ayrıca, Fransa'nın “Rus kuvvetleri tarafından işlenen suistimallere ilişkin kanıtların toplanması ve belgelenmesi” yanı sıra insani yardım operasyonları ve askeri teçhizat sağlanması konularını da görüştükleri belirtildi. Öte yandan şu ana kadar Çekya, Slovenya, Litvanya ve Türkiye Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurdu.
04.36
Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya’nın Ukrayna’daki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında ilk hedeflerinden birinin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e suikast olduğunu ifade eden Danilov, "Savaşın ilk günlerinde Devlet Başkanlığı Ofisi yakınlarında çok sayıda silah sesleri yükseldi. Kaç kişiyi etkisiz hale getirdiğimizi açıklamak istemiyorum. Devlet Başkanı korumalarına teşekkür etmek istiyorum. Rusya’nın ilk hedefi Zelenskiy’i öldürmekti. Bir numaralı hedefleri buydu” dedi.
“22 Şubat’ta savaş başlıyor diyemezdik”
Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağını dair istihbarata sahip olduklarını ifade eden Danilov, "22 Şubat saat 19.20’de bunun gerçekleşeceğine ve savaş çıkacağına dair ihbar aldık ama biz çıkıp 22 Şubat’ta savaş başlıyor diyemezdik. Zelenskiy’den sonra kimi başa getirmeye hazırladıklarını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Belarus topraklarının kullanılacağını beklemiyorduk"
Belarus’un topraklarının savaşa dahil olacağını beklemediklerini de açıklayan Danilov, "Saldırılar 24 Şubat’ta saat 05.00’de değil 03.40’ta ilk Rus konvoyunun Lugansk topraklarından girmesiyle başladı. Hazır olmadığımızı söyleyenler sadece bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyenlerdir. Beklemediğimiz tek şey savaşa Belarus topraklarının da dahil olacağıydı" dedi.
03.11
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma ihtimaline değindi. Bu ülkelerin NATO’ya dahil olma ihtimalinin sıklıkla tartışıldığına dikkat çeken Medvedev, “İsveç ve Finlandiya’nın, NATO'ya katılma ihtimali vahşi bir ciddiyetle tartışıyorlar. İttifakın kendisi, mümkün olan en kısa sürede ve asgari bürokratik prosedürlerle onları kelimenin tam anlamıyla ‘beyaz eller altında’ kabul etmeye hazır” dedi.
Rusya’nın böyle bir hamleye nasıl karşılık vereceğine de cevap veren Medvedev, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması durumunda Rusya’nın batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttıracağı uyarısında bulunarak, “NATO’da kaç ülke var? Bir bütün olarak baktığımızda bizim için 30 veya 32 ülke var. 2 eksik veya 2 fazla bunun çok önemi yok. İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa Rusya ile ittifakın kara sınırlarının uzunluğu iki katından fazla olacaktır. Doğal olarak, bu sınırların güçlendirilmesi gerekecektir. Kara kuvvetleri ve hava savunmasının gruplandırılmasını ciddi şekilde güçlendirmek, Finlandiya Körfezi sularında önemli deniz kuvvetleri konuşlandırılmalı. Bu durumda, Baltık'ın nükleer olmayan herhangi bir statüsünden bahsetmek artık mümkün olmayacak. Yeniden denge sağlamak gerekiyor” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasaydı İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya dahil olması gibi bir ihtimalin tartışılmayacağı yönündeki iddialara da cevap veren Medvedev, “Ukrayna'daki özel operasyon olmasaydı, bu ülkelerin NATO'ya katılması ihtimalinin ortaya çıkmayacağını ve durumun Rusya için daha kolay olacağını öne sürmenin bir anlamı yok. Birincisi, daha önce onları ittifaka çekmek için girişimlerde bulunuldu. İkincisi ve en önemlisi, bu ülkelerle Ukrayna'da olduğu gibi toprak anlaşmazlığımız yok. Bu yüzden üyeliğin bizim için ölçütü farklıdır” dedi.
İsveç ve Finlandiya halkının böyle bir olaya sürüklenmeyeceğini savunan Medvedev, “İsveç ve Finlandiya'da NATO'ya katılım ihtiyacı konusu kamuoyunu yarı yarıya bölmüş durumda. Aklı başında hiç kimse daha yüksek fiyatlar ve vergiler, sınırlar boyunca artan gerilimler, İskender füzeleri, hipersonik ve nükleer silahları olan gemileri kendi evlerinden kol mesafesindeki uzaklıkta istemez” dedi.
02.32
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajında, bazı Avrupa ülkelerine Rus petrolü almaya devam ettikleri için sert eleştirilerde bulundu. Rusya'ya karşı bazı yaptırımları destekleyen ancak şimdiye kadar petrol satışlarında daha sert önlemler alınması çağrılarına direnen Almanya ve Macaristan'a yönelik eleştiride bulunan Zelenskiy, Almanya'yı Rusya'nın bu yıl 250 milyar pound elde edeceği enerji satışlarına ambargo koyma çabalarını engellemekle suçladı.
Zelenskiy, Rus petrolünü almaya devam eden Avrupa ülkeleri için, "Rus petrolü için kanlı para ödeniyor" ifadelerini kullanarak, "Bazı ortaklarımız, artık bunun farklı bir zaman olduğunu ve bunun artık bir iş veya para meselesi olmadığını anlıyor. Bu bir hayatta kalma meselesidir” dedi.
Rusya'nın saldırısını geri püskürtmek için Ukrayna'nın yeterince hızlı malzeme alamadığını söyleyen Zelenskiy, daha fazla silah sağlanması çağrısını yineleyerek, "ABD, Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkeleri yardım etmeye çalışıyorlar ve yardım ediyorlar ama yine de buna daha erken ve daha hızlı ihtiyacımız var" dedi.
"On binlerce kişi öldürülmüş olabilir"
Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "On binlerce ölünün yanı sıra birçoğunun da ortadan kaybolduğu bilgisine sahibiz. Belgelerinin değiştirildiğini biliyoruz. Onlara Rus pasaportları verildi ve bazıları kamplara, bazıları başka şehirlere olmak üzere Rusya'ya götürüldüler. Kimse bu insanlara ne olduğunu bilmiyor. Kaç kişinin öldürüldüğünü kimse bilmiyor" dedi.
"Barış ihtimali azalıyor"
Zelenskiy, Mariupol ve Bucha şehirlerinde Rus birlikleri tarafından sivillere yapılan saldırıların ardından Ruslarla barış görüşmeleri ihtimalinin daha da azaldığını söyleyerek, "Barış görüşmelerinin olanakları kapanma sürecinde. Bu benimle ilgili değil. Rusya ile ilgili. Bizimle daha fazla konuşma şansları olmayacak" dedi.
“Tam ölçekli bir işgal beklemiyorduk"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ordusu için "savaş suçlusu" nitelendirmesinde bulunan Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya başlamasıyla ilgili, "Biz buna izin vermedik ama gerçekleştiğinde tam ölçekli bir işgal beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.
”Öldürebilirler ama aynı zamanda ölecekler”
Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ülkenin doğusunun şu anda en zor durumda olan bölge olduğunu ancak en güçlü birimlerin yoğunlaştığı yer olduğunu belirterek, “Bizi yok edebilirler ama biz cevap vereceğiz. Öldürebilirler ama aynı zamanda ölecekler" dedi.
01.55
İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bugün 2 Rus oligarka daha yaptırım uyguladığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine eklenen Rus oligark Roman Abromovich'in yakın iş ortakları olan Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'in toplamda 10 milyar pound değerindeki varlıklarının dondurulduğu aktarıldı.
Yaptırım uygulanan oligark ve yakınlarının sayısı 106’ya ulaştı
Açıklamada, "Bugüne kadar alınan önlemlerle birlikte yeni alınan önlemler, Putin'in savaş makinesi için önemli olan gelir kaynaklarını azalttı. İngiltere bugün, Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'e yaptırım uygulayarak şubat ayından bu yana yaptırım uygulanan toplam oligark ve yakınlarının sayısını 106'ya çıkardı" denildi.
İngiltere, tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi
Dışişleri Bakanlığı, hareketin İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi olduğunu söyleyerek, bu varlıkların Rusya'yı ve "Putin'in savaş makinesini" finanse etmek için kullanılmasının önlendiğini belirtti. Bakanlık, Tenenbaum'un, Abramovich'in en yakın iş ortaklarından biri olduğunu ve Abramovich'e bağlı bir yatırım şirketi olan Ervington Investments Limited'in kontrolünü Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgalinin hemen ardından devraldığını belirtti. Bakanlık, Chelsea Futbol Kulübü'nde direktör olan Tenenbaum'un, mal varlığının dondurulduğu, Mart 2022'de Ervington Investments'ı Tenenbaum'dan devraldığı bilinen David Davidovich'in ise varlık dondurma ve seyahat yasağına tabi tutulduğunu aktardı.
Dışişleri Bakanlığı, hükümetin uyguladığı son yaptırımların, Abramovich ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen varlıklara resmi bir dondurma emri vermek için alınan önlemlerle koordineli olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Liz Truss konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Putin'in savaş makinesi üzerindeki baskıyı artırıyor ve Kremlin'e en yakın olanları hedefliyoruz. Putin Ukrayna'da başarısız olana kadar yaptırımlara devam edeceğiz" dedi.
Abramovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurulmuştu
İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Adaları’ndan en büyüğü olan Jersey'deki Kraliyet Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine İngiltere ve AB tarafından Rusya'ya yönelik yaptırım listesine eklenen Rus milyarder Abromovich'in 7 milyar dolardan fazla varlığını dondurmuştu.
Jersey Hukuk Memurları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Jersey Kraliyet Mahkemesi'nin Abramovich'in kamuya açık olarak tahmin edilen servetinin yarısına eşdeğer olan 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurduğunu ve polisin milyarderle bağlantılı olduğundan şüphelenilen mülkleri aradığı aktarılmıştı.
Öte yandan İngiltere hükümetinin şu ana kadar Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde dondurulan varlık değerinin yaklaşık 275 milyar pounda ulaştığı belirtildi.
00.40
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina yolculuğu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biden, Ukrayna'ya üst düzey bir heyet gönderip göndermeyeceği sorusu üzerine, yönetiminin üst düzey bir heyeti Ukrayna'ya göndermesi gerekip gerekmediğine karar vermek için hala ekibiyle çalıştığını ifade etti. Söz konusu heyette kimi göndereceği sorulan Biden, muhabire dönüp "Gitmeye hazır mısın?" dedi.
Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya gönderilecek heyet konusu hakkında Biden’ın ifadelerini tekrarlayarak, "Bildiğiniz gibi, Ukrayna hükümetiyle her gün oldukça düzenli bir şekilde temas halindeyiz” dedi.Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yakın zamanda Kiev'i ziyaret etmeleri pek muhtemel olmasa da yetkililer, Savunma Bakanı Lloyd Austin veya Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın söz konusu heyette yer almasını bekliyor.