Dünyanın en pahalı baharatı için 7 AR-GE projesi geliştirildi

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Bunların safrana çok fazla zararı olduğunu aktaran Yılmaz, "Toprak altından gelen kör fare, normal köstebek, normal fare, işte manas kurdu zararlarından korumak için bu denemeyi yaptık. Bunların safrana oldukça çok fazla zararı var. Çünkü çok hızlı üreyebilen, yavrulayabilen canlılar bunlar. Önlemini almazsak tabii ki en az yüzde 30-40 safran yumrusu ve çiçeği verimini düşürüyor" diye konuştu.