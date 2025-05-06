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GündemDünyanın en duyarlı defilesi Mersin'de yapıldı! Avrupa'dan bile katıldılar
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Dünyanın en duyarlı defilesi Mersin'de yapıldı! Avrupa'dan bile katıldılar

Mersin'de geri dönüşüme dikkat çekmek isten öğrenciler dünyanın en çevreci defilesine imza attı. Atık malzemelerle gerçekleştirilen defileye 30 Fransız ve Hırvat öğrenci ile öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silifke'de ağırlandı. Defile ile ilgili açıklama yapan Öğretmen Demet Öztürk, 'Eğitimciler olarak bugün iki konuya dikkati çekmek istedik. Öncelikle dijitalin sessizliğine karşı sokaklar, çocuk sesleri ve çığlıklarla dolsun istedik. İkincisi de doğaya verdiğimiz tahribat konusunda farkındalık olmasını istedik. Yeşil çevre için bilinçli nesil yetiştirmek istiyoruz' dedi.

AA
• 06 Mayıs 2025 - 13:47 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mayıs 2025 - 13:47 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

Fransa ve Hırvatistan'daki okullarla yürütülen "European Schools With The Inclusive Power Of MUSIC" projesi kapsamında 30 Fransız ve Hırvat öğrenci ile öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silifke'de ağırlandı.

2Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

Yabancı ve Türk öğrenciler, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla atık materyallerden kıyafet tasarladı.

3Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

Kıyafetleri giyen öğrenciler, Göksu Nehri üzerindeki Roma dönemine ait Taş Köprü'de gerçekleştirilen defileye katıldı.

4Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

Etkinliği Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da izledi.

5Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

Proje koordinatörlerinden Ali Eren, gazetecilere, kültür, çevre ve müzikle uluslararası dostlukları güçlendirdiklerini söyledi.

6Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

Öğretmen Demet Öztürk de şöyle konuştu: "Eğitimciler olarak bugün iki konuya dikkati çekmek istedik. Öncelikle dijitalin sessizliğine karşı sokaklar, çocuk sesleri ve çığlıklarla dolsun istedik.

7Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

İkincisi de doğaya verdiğimiz tahribat konusunda farkındalık olmasını istedik. Yeşil çevre için bilinçli nesil yetiştirmek istiyoruz."

8Dünyanın en duyarlı defilesi Mersinde yapıldı Avrupadan bile katıldılar

Projenin Fransa koordinatörü Severine Vivier ise Türk halkının misafirperver olduğunu ifade ederek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar, Silifke'nin güneşli havası gibi çok sıcak ve güler yüzlüler. Aktiviteler çok güzel programlanmış." dedi.