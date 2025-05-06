Dünyanın en duyarlı defilesi Mersin'de yapıldı! Avrupa'dan bile katıldılar

Projenin Fransa koordinatörü Severine Vivier ise Türk halkının misafirperver olduğunu ifade ederek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar, Silifke'nin güneşli havası gibi çok sıcak ve güler yüzlüler. Aktiviteler çok güzel programlanmış." dedi.