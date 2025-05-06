Dünyanın en duyarlı defilesi Mersin'de yapıldı! Avrupa'dan bile katıldılar
Mersin'de geri dönüşüme dikkat çekmek isten öğrenciler dünyanın en çevreci defilesine imza attı. Atık malzemelerle gerçekleştirilen defileye 30 Fransız ve Hırvat öğrenci ile öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silifke'de ağırlandı. Defile ile ilgili açıklama yapan Öğretmen Demet Öztürk, 'Eğitimciler olarak bugün iki konuya dikkati çekmek istedik. Öncelikle dijitalin sessizliğine karşı sokaklar, çocuk sesleri ve çığlıklarla dolsun istedik. İkincisi de doğaya verdiğimiz tahribat konusunda farkındalık olmasını istedik. Yeşil çevre için bilinçli nesil yetiştirmek istiyoruz' dedi.
AA
• 06 Mayıs 2025 - 13:47 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mayıs 2025 - 13:47 • Son Güncelleme: