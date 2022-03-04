Dünyada hiçbir ülke bunu yapmadı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur
Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sürerken Rus ordusunun saldırısı sonrası Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığı haberi dünya gündemine bomba gibi düştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini açıklarken, "Patlarsa Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak!" açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur" dedi.
Kısa sürede Ukrayna'yı işgal etmeyi isteyen Rusya 9 süren savaşta hedeflerine ulaşamadı. Rusya ordusu Ukrayna'daki en kritik noktalardan olan Zaporokiji nükleer santralinde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine bulunan Zaporoji nükleer santrali çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı.
AVRUPA'NIN SONU OLUR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'yı nükleer santraline 6 reaktörüne tanklarla saldırmakla suçladı.
Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Rus tankları nükleer birimlere ateş ediyor. Bunlar termal kameralarla donatılmış tanklardır. Yani nereye ateş ettiklerini biliyorlar" dedi. Zelenskiy, "Avrupalılar, politikacılarınıza Rus güçlerinin Ukrayna'daki nükleer santrale ateş ettiğini söyleyin" ifadelerini kullanan Zelenskiy, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya ve Polonya'nın yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan liderlerle de temas halinde olduğunu söyledi.
BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ
Zelenskiy, Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu vurgulayarak Çernobil Nükleer Santrali’nde ise geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlatarak uyarıda bulundu. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu açıklayan Zelenskiy, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin” dedi.
ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ BASIN SERVİSİ: RADYASYON SEVİYESİ NORMAL SEYRİNDE
Rusya'nın Energodar kentindeki Zaporoji nükleer santralini ele geçirme saldırısı sırasında santralde yangın çıktı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.
Öte yandan yangının çıktığı noktanın idari bina olduğu öğrenildi. Santralde çatışmalar hala sürerken yangın da büyümeye devam ediyor.
Başkent Kiev’in dışında Harkov, Çernihiv ve Mariupol kentleri büyük kuşatma altında ve ağır bombardımanla karşı karşıya. Rus birliklerinin kuşattığı Mariupol’da gıda, elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor. Çernihiv’de iki okul hedef alınırken, en az 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin önemli kentlerinden olan Herson ise Rus kontrolüne girdi. Rusya’nın ele geçirdiği ilk büyük Ukrayna şehri Herson’da hükümet binası işgal edildi.
Başkent Kiev’e doğru ilerleyen ve 65 kilometre uzunlukta olduğu ifade edilen Rus askeri konvoyu ise büyük oranda durdu. Konvoyun neredeyse ilerlemediği belirtilirken, bunun Ukrayna’nın direnişi ve teknik sorunların yanında, bunun bir taktikten kaynaklanıyor olabileceği ifade ediliyor. Zira direnişle karşılaşan Rus ordusu kentlerin içinde girmeyi tercih etmiyor, hava saldırılarına yoğunlaşıyor. Ukrayna yetkilileri, Rusya’yı, sivillerin kullandığı altyapıyı hedef almakla suçluyor. ABD’li yetkililer ise, Rusya’nın Ukrayna’ya 480 füze attığını, bunların 230’unun Ukrayna içindeki mobil sistemlerden, 150’sinin Rusya topraklarından, 70’inin de Belarus’tan atıldığını öne sürdü.
‘BEN KOMŞUNUM, ISIRMAM!’
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini işgal eden Rus ordusunun 5 kat daha güçlü olduğunu söylerken, cumhurbaşkanı olarak korkma lüksünün olmadığını kaydetti. Basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rus annelere seslenerek, “Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı” dedi.
Putin’e de seslenen Zelenskiy, “Bizden ne istiyorsun? Toprağımızdan git. Şimdi gitmek istemiyorsan, benimle müzakere masasına otur. Zamanın var, benimle otur ama Macron ve Scholz’la olduğu gibi 30 metre aralı olmasın. Ben senin komşunum. Isırmam!” ifadesini kullandı.
Sosyal medyadan da bazı mesajlar veren Zelenskiy, Rusya’nın gelecekte Ukrayna’ya tazminat ödemek zorunda kalacağını söyledi ve mali bedel ödetme sözü verdi. Ülkede tahrip olan her ev ve sokağın yeniden inşa edileceğini belirten Zelenskiy, “Odessa’yı da yok etmek istiyorlar. Ama yalnızca Karadeniz’in dibini görecekler” dedi.
‘PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR’
Harekatla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyonun planlandığı gibi gittiğini kaydederken, Kiev yönetimini sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı. Putin, çatılarda keskin nişancıların olduğunu, sivillerin binalarda zorla tutulduğunu ve bunun sadece Naziler tarafından yapılabileceğini öne sürdü. Rus halkının ordusu ile gurur duyduğunu, kimsenin Rusya’yı tehdit edemeyeceğini ifade eden Putin, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine tazminat ve maaşa bağlanacağını kaydetti.
Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşen Vladimir Putin, Macron’a, “Rusya’nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacak” dedi. Putin, Ukrayna’nın müzakereleri ertelemeye yönelik herhangi bir girişiminin yalnızca Rusya’nın yeni taleplerde bulunmasıyla sonuçlanacağını söyledi.
BM: TÜM İNSANLIK RİSK ALTINDA
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Komiseri Michelle Bachelet, Rusya’dan saldırılara son vermesini istedi. Bachelet, “Ukrayna’daki sivil hedefler vuruluyor. Yerleşim yerine saldırılara bir an önce son verilsin. Ukrayna’da on milyonlarca kişi ölümcül tehlike altında” ifadelerini kullandı. Putin’in nükleer tehdidine değinen Bachelet, bunun tüm insanlığı risk altında bıraktığını söyledi.
Kiev’de köprüler havaya uçuruluyor
Rusya'nın Ukrayna saldırılarında sekizinci gün geride kaldı. Ukrayna genelindeki bombardıman yoğun şekilde sürüyor. Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkente ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı. Kiev'de de çok sayıda patlama meydana geldi. Kentte gece boyunca siren sesleri duyuldu. Kentin banliyölerinde çatışmalar yaşanıyor.
KONVOY ÇOK AZ İLERLEYEBİLDİ
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon "Kiev'e yönelen Rus konvoyu son 36 saatte çok az ilerleyebildi" açıklamasını paylaştı. ABD'li bir savunma yetkilisi de Kiev yakınlarında büyük Rus askeri araç konvoyunun yakıt ve gıda azlığı nedeniyle durduğunu söyledi. 64 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyunun yavaş ilerlemesine gerekçe olarak yerel halkın direnişi ve yoldaki sıkışıklığın yanı sıra birtakım taktik kararların da rol oynayabileceği belirtiliyor.
HARKOV BİLMECESİ
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da, yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre son 24 saat içinde 34 sivil yaşamını yitirdi. Liman kenti Mariupol'de elektriğin kesildiği, kente su verilemediği bildirildi. Mariupol, Rusya'nın ilk saldırdığı kentlerden biri olmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı yeni istihbarat bilgilerine dayandırdığı açıklamasında, Mariupol ile birlikte Harkov ve Çernihiv'in hâlâ Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu duyurdu. Herson kentinde ise bazı Rus birliklerin bulunduğu ancak askeri durumun henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.
ELİ SİLAH TUTANLAR SİVİL DİRENİŞE BAŞLADI
Ukrayna'da halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor. Ukrayna ordusu çeşitli cephelerde Rus ordusunun saldırılarını durdurmaya çalışırken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "İşgalcilere karşı koyun" çağrısı üzerine vatandaşlar, Rus askerlerinin şehir ve kasabalara girişini sivil yöntemlerle önlemeye çalışıyor. Sosyal medyadan ve Ukrayna kamu kurumlarından, ülkenin farklı bölgelerinde sivillerin Rus ordusuna karşı direniş gösterdiği yönünde çok sayıda video paylaşılıyor.
ÇİN İSTEDİ SALDIRI ERTELENDİ SABOTAJCILAR YAKALANDI
Ukrayna'da şüpheli hareketlerde bulunduğu iddia edilen Rus özel sabotaj timlerinin yakalandığı öğrenildi. Başkent Kiev'de 3 kişi sabotajcı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. O anlar Uğur Yıldırım tarafından bu şekilde görüntülendi.
UKRAYNA: 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank ve 900 zırhlı aracı imha ettiği belirtildi. Rusya ise ilk kez kayıplarını kabul ederek yaklaşık 500 askerlerinin öldüğünü bildirmişti.
PUTİN: HAREKÂT HEDEFİNE ULAŞACAK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Putin, "Her şekilde bu harekât başarı ile hedefe ulaşacak" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli" ifadesini kullandı.
ZELENSKİ:TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE
UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile çok yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Biz Türk SİHA'larını satın aldık. Erdoğan'ın Ukrayna'ya sadece bu alanda değil siyasi düzeyde de birçok girişimi var. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi. Erdoğan müzakerelerdeki güvenlik sürecine etki edebilecek" dedi. Zelenski, Putin'e de "Lütfen bu savaşı durdur. Önkoşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız" sözleriyle çağrıda bulundu.
77'LİK SAVAŞ KARŞITINA GÖZALTI
RUSYA'DA savaş karşıtlarının düzenlediği protestolar devam ediyor. Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerdeki protestolara yüzlerce kişi katıldı. Gözaltına alınanlar arasında Yelena Osipova (77) da vardı.