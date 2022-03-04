Dünyada hiçbir ülke bunu yapmadı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur

BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu vurgulayarak Çernobil Nükleer Santrali’nde ise geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlatarak uyarıda bulundu. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu açıklayan Zelenskiy, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin” dedi.