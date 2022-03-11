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MagazinCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı...
HaberlerMagazin Haberleri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı...
• 11 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı...

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı...

• 11 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...
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Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Burcu Biricik, Yörük kökenli bir ailenin kızıdır

2Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

2006 yılında Akdeniz Güzellik Kraliçesi seçilen Burcu Biricik, lise yıllarında oyuncu olma kararı aldı.

3Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

.Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okurken, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

4Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

Ümit Milli dizisiyle ekran macerasına adım atan Burcu Biricik; Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

5Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

Burcu Biricik'in 2016 yılında dünyaevine girdiği reklamcı eşi Emre Yetkin'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

6Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

Emre Yetkin, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi çıktı.

7Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

Gamze Özçelik, eşi Uğur Pektaş'tan boşandıktan 2 yıl sonra Emre Yetkin ile kısa süren bir birliktelik yaşamıştı. O dönem, gazete manşetlerinde ''Gamze Özçelik, mutluluğu reklamcıda buldu'' yazılı başlıklara yer verilmişti.

8Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şimdilerde magazin basınının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

9Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

Ünlü çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

10Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricikin kocası bakın kim çıktı Duyan inanamadı...

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