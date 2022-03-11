• 11 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı...
Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı...
• 11 Mart 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
1
Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Burcu Biricik, Yörük kökenli bir ailenin kızıdır
3
4
5
Burcu Biricik'in 2016 yılında dünyaevine girdiği reklamcı eşi Emre Yetkin'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.
6
Emre Yetkin, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi çıktı.
7
8
Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şimdilerde magazin basınının örnek çiftleri arasında yer alıyor.