Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kocası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı...

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.



1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Burcu Biricik, Yörük kökenli bir ailenin kızıdır