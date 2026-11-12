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Gündem'Burada kime satacaksın?' dediler, dünyaya ihraç etti: Erzincan’da üretilen 78 telli kanunları 4 ülkeye gönderiyor
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'Burada kime satacaksın?' dediler, dünyaya ihraç etti: Erzincan’da üretilen 78 telli kanunları 4 ülkeye gönderiyor

12.11.2026 - 09:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi’nde çalgı yapımı eğitimi aldıktan sonra memleketi Erzincan’a dönen kanun ustası Murat Uzun, çevresinin "Burada kanunu kime satacaksın?" sözlerine aldırmadan kurduğu atölyesinde dünyaya açıldı. Yaklaşık 1,5 aylık milimetrik bir işçilikle ürettiği 78 telli kanunları yurt içinin yanı sıra Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada’ya gönderen Uzun, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun da takdirini topladı.

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1'Burada kime satacaksın?' dediler, dünyaya ihraç etti: Erzincan’da üretilen 78 telli kanunları 4 ülkeye gönderiyor

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Ege Üniversitesinde çalgı yapımı eğitimi alan Uzun, meslek hayatına ilk atölyesini kurduğu İzmir'de başladı. Daha sonra memleketi Erzincan'a dönen Uzun, geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanlarından kanunun üretimini burada sürdürdü.

2'Burada kime satacaksın?' dediler, dünyaya ihraç etti: Erzincan’da üretilen 78 telli kanunları 4 ülkeye gönderiyor

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Erzincan'a döndüğünde çevresinden "Burada kanunu kime satacaksın?" şeklinde sorularla karşılaşan Uzun, üretimine devam ederek ürünlerini uluslararası pazara ulaştırmayı başardı.

3'Burada kime satacaksın?' dediler, dünyaya ihraç etti: Erzincan’da üretilen 78 telli kanunları 4 ülkeye gönderiyor

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Bir kanunun yapımı yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Yüzlerce parçadan oluşan enstrümanın üretiminde milimetrik ölçümler, ince işçilik ve ustalık gerekiyor. Tellerin yerleştirilmesi ve ses ayarlarının yapılmasının ardından kanun kullanıma hazır hale getiriliyor.

Erzincan'daki atölyesinde ürettiği enstrümanları yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine gönderen Uzun, Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada'dan da sipariş alıyor.

4'Burada kime satacaksın?' dediler, dünyaya ihraç etti: Erzincan’da üretilen 78 telli kanunları 4 ülkeye gönderiyor

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Uzun'un atölyesini ve üretim çalışmalarını paylaşarak ustanın mesleki faaliyetlerine dikkati çekti.

Murat Uzun, memleketinde sürdürdüğü üretimle geleneksel çalgı yapımını yaşatırken Erzincan'ın adını da farklı ülkelerde duyuruyor.

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