'Burada kime satacaksın?' dediler, dünyaya ihraç etti: Erzincan’da üretilen 78 telli kanunları 4 ülkeye gönderiyor

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Bir kanunun yapımı yaklaşık bir buçuk ay sürüyor. Yüzlerce parçadan oluşan enstrümanın üretiminde milimetrik ölçümler, ince işçilik ve ustalık gerekiyor. Tellerin yerleştirilmesi ve ses ayarlarının yapılmasının ardından kanun kullanıma hazır hale getiriliyor.



Erzincan'daki atölyesinde ürettiği enstrümanları yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine gönderen Uzun, Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada'dan da sipariş alıyor.