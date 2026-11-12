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GündemKış bastırmadan hasadı bitirmeye çalışıyorlar: Karslı üreticilerin zorlu pancar mesaisi!
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Kış bastırmadan hasadı bitirmeye çalışıyorlar: Karslı üreticilerin zorlu pancar mesaisi!

12.11.2026 - 09:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kars’ta etkili olan yağışlar ve düşen hava sıcaklıkları, şeker pancarı hasadını tamamlayamayan çiftçilere zor anlar yaşatıyor. Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde ağırlaşan tarla şartları nedeniyle çamura saplanan pancar söküm makinesi, köylülerin traktörlerle gerçekleştirdiği imece usulü kurtarma çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

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1Kış bastırmadan hasadı bitirmeye çalışıyorlar: Karslı üreticilerin zorlu pancar mesaisi!

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Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte tarlalardaki şeker pancarını bir an önce hasat etmek isteyen çiftçilerin zorlu mücadelesi sürüyor. Demirkent köyünde çamura saplanan pancar söküm makinesini kurtarmak için çiftçiler seferber oldu.

2Kış bastırmadan hasadı bitirmeye çalışıyorlar: Karslı üreticilerin zorlu pancar mesaisi!

Kars'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve hava sıcaklıklarının düşmesi, tarım arazilerinde çalışmayı güçleştirdi. Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde şeker pancarı hasadını tamamlamak isteyen üreticiler, ağırlaşan arazi şartlarına rağmen tarlalarda mesai yapmaya devam ediyor.

3Kış bastırmadan hasadı bitirmeye çalışıyorlar: Karslı üreticilerin zorlu pancar mesaisi!

Özellikle çamur nedeniyle iş makinelerinin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde çiftçiler zor anlar yaşıyor. Demirkent köyünde pancar sökümü yapan çiftçiler, çalışmalar sırasında pancar söküm makinesinin çamura saplanmasıyla zor durumda kaldı. Ağır iş makinesinin kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine köylüler yardıma koştu.

4Kış bastırmadan hasadı bitirmeye çalışıyorlar: Karslı üreticilerin zorlu pancar mesaisi!

Traktörlerini makinenin bulunduğu alana getiren çiftçiler, uzun uğraşlar sonucu imece usulüyle kurtarma çalışması başlattı. Traktörlere bağlanan halatlarla çekilen pancar söküm makinesi, yoğun çaba ve koordineli çalışma sonucunda saplandığı çamurdan çıkarıldı.

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