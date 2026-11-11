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GündemAmasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor
HaberlerGündem Haberleri Amasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

Amasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

11.11.2026 - 17:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Amasya’da yaklaşık bin 400 dekar alanda yetiştirilen Trabzon hurmasında hasat mesaisi devam ediyor. Ekim ayı sonlarında başlayan ve kasım sonuna kadar sürmesi beklenen sezonda, geçen yıl yaşanan zirai donun aksine bu yıl bereketli bir tablo hakim. Fındıklı mevkisindeki hasat etkinliğine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, yaklaşık bin 500 ton rekolte beklenen ürünün kurutularak pazara sunulması için çalışma yapacaklarını açıkladı.

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1Amasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

Amasya'da yaklaşık 1400 dekar alanda yetiştirilen Trabzon hurmasının hasadı devam ediyor.

Fındıklı mevkisindeki bir bahçede düzenlenen Trabzon hurması hasat etkinliğine Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile üreticiler katıldı.

2Amasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

Vali Bakan, bahçede çiftçilerle birlikte Trabzon hurması topladı.

Ekim ayının sonlarında başlayan hasat mesaisinin kasım ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Vali Önder Bakan, gazetecilere, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle bahçelerin zarar gördüğünü, bu yıl ise bereketli bir sezon yaşandığını söyledi.

3Amasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

Yaklaşık 1400 dekar Trabzon hurması ekili alan bulunduğunu belirten Bakan, "Verimli olduğu zaman yaklaşık 1500 ton civarında hurma çıkıyor. Arkadaşlarımıza kurutularak pazarlanması noktasında fikir vermeye, katkı sağlamaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürümüzle bunların kurutularak pazara sevk edilmesi, ürünün daha değerli hale gelmesi ve çiftçilerimize daha fazla katma değer sağlaması için gerekli adımları atacağız." dedi.

4Amasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

700 ağaçlık Trabzon hurması bahçesi bulunan Ramazan Yıldız ise üretici olarak devletten destek beklediklerini kaydetti.

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