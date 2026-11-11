Amasya'da geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bereket yağıyor! Kasım sonuna kadar sürecek! Bin 500 ton rekolte bekleniyor

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Yaklaşık 1400 dekar Trabzon hurması ekili alan bulunduğunu belirten Bakan, "Verimli olduğu zaman yaklaşık 1500 ton civarında hurma çıkıyor. Arkadaşlarımıza kurutularak pazarlanması noktasında fikir vermeye, katkı sağlamaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürümüzle bunların kurutularak pazara sevk edilmesi, ürünün daha değerli hale gelmesi ve çiftçilerimize daha fazla katma değer sağlaması için gerekli adımları atacağız." dedi.