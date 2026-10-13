Bu yıl bir tane alan gelecek ertesi yıl çuvalla sipariş ediyor! Andırın'da katkısız doğal lezzet hasadı başladı
Kahramanmaraş’ın zengin florası ve yöresel mutfak kültürüyle öne çıkan Andırın ilçesinde, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen doğal sumakların hasat mesaisi başladı. Yöre çiftçileri tarafından büyük bir özenle toplanan sumaklar, hiçbir kimyasal işleme ve endüstriyel müdahaleye tabi tutulmadan doğal haliyle kurutularak kışlık baharat olarak sofralara ulaştırılıyor.
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Andırın ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi’nde üretim yapan İlyas Paksoy, bahçesinde yetiştirdiği sumakları ailesiyle birlikte topluyor. Dallardan özenle toplanan sumaklar, kurutulmak üzere seriliyor.
Sumak üretimi hakkında bilgi veren Paksoy, bahçesinde yetiştirdiği sumakları hasadın ardından kuruttuğunu belirterek, "Bahçemde yetiştirdiğim sumakları özenle toplayarak ilk önce kurutuyorum. Hasadını gerçekleştirdiğimiz sumakları kuruttuktan sonra ekşisini almadan doğal haliyle üretip tüketicilerin beğenisine sunuyorum. İlk defa alanlar ertesi yıl daha fazla talepte bulunuyorlar" dedi.
Kurutulan sumaklar, geleneksel yöntemlerle işlenerek baharat olarak tüketime sunuluyor. Bölgedeki üreticiler tarafından sürdürülen sumak yetiştiriciliği, yöresel ürünlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.