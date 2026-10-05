AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI! 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

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AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Ödenecek tutar öğrencinin ders seçiminin ardından sistem tarafından hesaplanıyor. Öğrenciler kendileri için belirlenen tutarı ders seçimi sayfasından ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü'nden görebiliyor.



AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir?

Ödemeler kredi kartı veya banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.



AÖF kayıt yenileme süresi uzatılacak mı?

Açıklanan takvime göre kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. Sürenin tamamlanmasının ardından mazeret kabul edilmeyecek.



AÖF kayıt yenileme yaptığımı nasıl anlarım?

Öğrenciler ders seçimi ve ödeme işlemlerinin ardından Öğrenci Bilgi Sistemi'ndeki Kayıt Bilgi bölümüne girerek kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kontrol edebilir.



AÖF kayıt yenileme son gün saat kaçta bitiyor?

AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.