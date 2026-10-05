AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI! 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme sürecinde beklenen gün geldi. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman, ders seçimi nereden yapılacak, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar ve nasıl ödenecek? Öğrencilerin bu dönem özellikle ders seçimine dikkat etmesi gerekiyor. İşte 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri ve adım adım yapılması gereken işlemler...
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AÖF kayıt yenileme ekranı açıldı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitimine devam eden öğrencilerin beklediği 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı.
Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak? AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl öğrenilir? Ders seçimi yapmadan kayıt yenilenir mi? Kayıt yenileme için son gün ne zaman? İşte Açıköğretim öğrencilerinin yeni dönem öncesinde bilmesi gereken ayrıntılar...
AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?
Evet. Anadolu Üniversitesi 2026-2027 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün, 5 Ekim Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı.
Böylece açıköğretim sisteminde öğrenimine devam eden öğrenciler için ders seçimi ve kayıt yenileme süreci resmen açılmış oldu.
Öğrencilerin kayıtlarını yenileyebilmeleri için belirlenen süre içerisinde ders seçimlerini tamamlamaları ve sistemde kendileri için hesaplanan kayıt yenileme bedelini ödemeleri gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı takvime göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.
2026-2027 AÖF kayıt yenileme takvimi şöyle:
Başlangıç: 5 Ekim 2026 Pazartesi saat 10.00
Bitiş: 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 17.00
Öğrencilerin özellikle son tarihi kaçırmaması gerekiyor. Üniversitenin duyurusuna göre kayıt yenileme süresi uzatılmayacak ve süre sona erdikten sonra mazeret kabul edilmeyecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır? sorusu da sürecin başlamasıyla beraber öne çıktı.
Öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Sistemde yer alan Ders Ekle/Sil bölümünden ders seçimi yapılacak. Derslerin belirlenmesinin ardından öğrenci için ödenmesi gereken tutar ekranda görüntülenecek.
Kayıt yenilemenin temel aşamaları şöyle:
Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapılması
Ders Ekle/Sil bölümünden derslerin seçilmesi
Sistem tarafından oluşturulan ödeme tutarının kontrol edilmesi
Kayıt yenileme bedelinin ödenmesi
Kayıt Bilgi bölümünden işlemin başarıyla tamamlandığının kontrol edilmesi
AÖF DERS SEÇİMİNDE BU YIL DİKKAT!
2026-2027 güz döneminde öğrencilerin kayıt yenileme sırasında özellikle ders seçimi aşamasına dikkat etmesi gerekiyor.
Yeni dönemden itibaren zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de sunulacak. Daha önemlisi, fakülte tarafından öğrencilere ders ataması yapılmayacak. Bu nedenle öğrencilerin alacakları dersleri kendilerinin seçmesi gerekiyor.
Ders seçiminin ardından ödenmesi gereken tutar da sistem üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle öğrencilerin ödeme aşamasına geçmeden önce seçtikleri dersleri dikkatlice kontrol etmelerinde fayda bulunuyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2026-2027 NE KADAR?
Kayıtların başlamasının ardından öğrencilerin en fazla araştırdığı konulardan biri de “AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?” sorusu oldu.
AÖF kayıt yenilemede herkes için geçerli tek bir ödeme tutarı bulunmuyor. Öğrencinin ödemesi gereken miktar ders seçiminin ardından sistem üzerinde görüntüleniyor.
Tutar, ders seçimi sayfasında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü'nde yer alıyor. Dolayısıyla öğrencilerin öncelikle ders seçimini gerçekleştirmeleri, ardından kendileri için belirlenen kayıt yenileme bedelini kontrol etmeleri gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?
Kayıt yenileme kapsamında hesaplanan ücret farklı ödeme kanalları üzerinden yatırılabiliyor.
Ödemeler;
kredi kartı veya banka kartıyla,
Ziraat Bankası ATM'lerinden kartlı veya kartsız,
mobil bankacılık üzerinden,
internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Burada öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı daha bulunuyor. Yalnızca geçmiş dönem borçlarının ödenmesi, 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işleminin tamamlanması anlamına gelmiyor. İlgili döneme ait kayıt yenileme bedelinin de ödenmesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME YAPILDI MI, NASIL KONTROL EDİLİR?
Ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin son olarak kayıt durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.
Öğrenciler, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi içerisinde bulunan Kayıt Bilgi bölümüne girerek kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini görebilecek.
Özellikle işlemini erken tamamlayan öğrencilerin “ödemeyi yaptım, işlem tamamlandı” düşüncesiyle ekranı kapatmak yerine kayıt durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.
AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜNÜNÜ KAÇIRMAYIN
2026-2027 eğitim öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde eğitimini sürdürecek öğrenciler için kritik tarih 19 Ekim 2026 olacak.
5 Ekim Pazartesi saat 10.00'da başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri, 19 Ekim Pazartesi saat 17.00'de sona erecek.
Öğrencilerin bu tarihe kadar ders seçimi, ücret ödeme ve kayıt kontrolü aşamalarını tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yenileme süresi uzatılmayacağından işlemlerin son güne bırakılmaması önem taşıyor.
AÖF KAYIT YENİLEME SIKÇA SORULAN SORULAR
AÖF kayıt yenileme başladı mı?
Evet. Anadolu Üniversitesi 2026-2027 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi saat 10.00'da başladı.
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 17.00'de sona erecek.
AÖF kayıt yenileme nereden yapılır?
Öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilir.
AÖF ders seçimi nereden yapılır?
Ders seçimleri Öğrenci Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Ders Ekle/Sil bölümünden gerçekleştirilecek.
AÖF kayıt yenilemede ders seçimi zorunlu mu?
2026-2027 güz döneminde fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerini kendilerinin seçmesi gerekiyor.
AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Ödenecek tutar öğrencinin ders seçiminin ardından sistem tarafından hesaplanıyor. Öğrenciler kendileri için belirlenen tutarı ders seçimi sayfasından ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü'nden görebiliyor.
AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir?
Ödemeler kredi kartı veya banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
AÖF kayıt yenileme süresi uzatılacak mı?
Açıklanan takvime göre kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. Sürenin tamamlanmasının ardından mazeret kabul edilmeyecek.
AÖF kayıt yenileme yaptığımı nasıl anlarım?
Öğrenciler ders seçimi ve ödeme işlemlerinin ardından Öğrenci Bilgi Sistemi'ndeki Kayıt Bilgi bölümüne girerek kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kontrol edebilir.
AÖF kayıt yenileme son gün saat kaçta bitiyor?
AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.