Antalya'da yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı! AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Kurtarma aracına aldık. Ekibimizin başarılı çalışmasıyla Naciye teyzemizi yine bir ağacın kovuğunda iki kuzusu ve bir horozunu da bulduk. Ardından Alacabel mıntıkasındaki sağlık ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımızın meteoroloji uyarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.