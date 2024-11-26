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GündemAntalya'da yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı! AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı
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Antalya'da yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı! AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yayladan döndükleri sırada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Naciye (70) ve Mustafa Akın (70) çifti, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan çift yakınlarına teslim edildi. Siren çalıp, gece karanlığında 'Sesimi duyan var mı?' anonslarıyla Akın çiftinin yerini tespit eden AFAD ekibi DHA'ya konuştu. Ekip amiri İlhami Akbaş ve teknisyenler Ömer Can Özbakır, İsmail Ulu Kaçar ve Kemal Doğan, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede zamanla yarışarak çifte sağ salim ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İHA
• 26 Kasım 2024 - 17:03 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Kasım 2024 - 17:03 • Son Güncelleme:
1Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Konya'daki Sülek Yaylası'ndan Akseki ilçesine gitmek için yanlarına aldıkları hayvanlarıyla dün yola çıkan Naciye ve Mustafa Akın çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayboldu.

2Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Yakınlarının saat 15.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Antalya AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

3KUZULARINI VE HOROZUNU BIRAKMAMIŞ

KUZULARINI VE HOROZUNU BIRAKMAMIŞ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler siren çalarak ve 'Sesimi duyan var mı?' anonsları yaparak, Naciye ve Mustafa Akın çiftinin sığındıkları noktayı tespit etti.

4Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Saat 19.00 sıralarında Naciye Akın, kucağına aldığı 2 kuzusu ve horozuyla birlikte bir ağaca yaslanmış halde bulundu.

5Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Ekipler Naciye Akın ile kuzuları ve horozunu aldı. Ekiplerin geldiğini gören Naciye Akın, önce eşi Mustafa Akın'ın durumunu sordu.

6Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Ekipler kendisine eşinin de kurtarıldığını söyledi. Naciye Akın kurtarma ekiplerine, "Kuzum ben öldüm oy. Kuzularım da geldi mi" diye seslendi.

7Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Ekipler Mustafa Akın'a da yakın bölgede sağlıklı şekilde ulaşmayı başardı. Naciye ve Mustafa Akın çifti AFAD ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

8Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Akın çifti daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çift daha sonra yakınlarına teslim edildi.

9Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Kar üstünde kuzuları ve horozuna sarılmış halde bulunan Naciye Akın, adını 'Fatih' koyduğu kuzusu ve diğer hayvanlarının kurtarılmasının mutluluğunu yaşarken, hastanede kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

10Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Mustafa Akın da birkaç inek ve kuzuyla kestirme yoldan gitmek isterken hava kararınca yönlerini kaybettiklerini, bir süre sonra da AFAD ekibinin kendilerini bulup kurtardığını anlattı.

11‘KAR VE TİPİ GİBİ ZORLU ŞARTLARDA ÇALIŞTIK’

‘KAR VE TİPİ GİBİ ZORLU ŞARTLARDA ÇALIŞTIK’

Mustafa ve Naciye Akın çiftini bulundukları yerden kurtaran ekip, yaşananları DHA muhabirine anlattı. Ekip amiri İlhami Akbaş, "Görev sonunda insanları kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

15.40 sularında aldığımız ihbar neticesinde süratle olay yeri için yola çıktık. Çok zorluydu. Kar ve tipi gibi zorlu şartlarda çalıştık. Afet koordinasyon merkezimizin yönlendirmesiyle iş makineleri eşliğinde gittik.

13Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Kayıp şahısların en son bulundukları nokta Dipsiz Göl- Hocalı bölgesiydi. 13.30'da ailesi en son haber almış. Biz o bölgeye giderek hangi yöne hareket ettiklerini tespit ettik.

14Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Aracımızı siren ve megafonunu kullanarak arama çalışması yaptık. Sesli komutlara yanıt aldık. Yarpuz yaylasının alt kısmında bir ağacın kovuğunda Mustafa amcamıza ulaştık.

15Antalyada yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı

Kurtarma aracına aldık. Ekibimizin başarılı çalışmasıyla Naciye teyzemizi yine bir ağacın kovuğunda iki kuzusu ve bir horozunu da bulduk. Ardından Alacabel mıntıkasındaki sağlık ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımızın meteoroloji uyarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.