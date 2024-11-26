Antalya'da yayladan gelen yaşlı çift karda mahsur kaldı! AFAD kurtarmaya gittiğinde kadın tavuk ve kuzularına sarılmıştı
Antalya'nın Akseki ilçesinde yayladan döndükleri sırada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Naciye (70) ve Mustafa Akın (70) çifti, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan çift yakınlarına teslim edildi. Siren çalıp, gece karanlığında 'Sesimi duyan var mı?' anonslarıyla Akın çiftinin yerini tespit eden AFAD ekibi DHA'ya konuştu. Ekip amiri İlhami Akbaş ve teknisyenler Ömer Can Özbakır, İsmail Ulu Kaçar ve Kemal Doğan, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede zamanla yarışarak çifte sağ salim ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İHA
• 26 Kasım 2024 - 17:03 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Kasım 2024 - 17:03 • Son Güncelleme: