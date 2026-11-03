4 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir’de ders var mı?
4 Kasım 2026 Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı, İstanbul’da okullar tatil edildi mi, Antalya, Muğla ve İzmir’de ders yapılacak mı? Kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ile veliler valiliklerden gelecek açıklamalara odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 çalışma takviminde 4 Kasım için ülke genelinde planlanmış bir tatil bulunmuyor. Şu ana kadar İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir’de 4 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmi bir karar da açıklanmış değil. Peki 4 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde okul var, İstanbul Valiliği tatil açıklaması yaptı mı, Antalya’da yarın okul var mı, İzmir ve Muğla’da ders işlenecek mi? İşte son durum...
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4 Kasım Çarşamba günü okul var mı, dersler devam edecek mi? sorusu özellikle yağışlı havanın etkili olduğu batı illerinde gündemin üst sıralarına çıktı. MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Dolayısıyla 4 Kasım Çarşamba günü takvim kaynaklı genel bir okul tatili bulunmuyor. Ancak sel, fırtına, yoğun yağış veya ulaşımda ciddi aksama riski gibi durumlarda valilik ve kaymakamlıklar yerel olarak eğitime ara verme kararı alabiliyor.
4 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
Şu ana kadar 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı.
MEB çalışma takvimine göre 4 Kasım normal eğitim öğretim günleri arasında yer alıyor.
Bu nedenle yeni bir valilik ya da kaymakamlık kararı alınmadığı sürece okullarda derslerin normal programla devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA 4 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul’da 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.
İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir karar duyurulmadığı için kent genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin devam etmesi bekleniyor.
Hava koşullarına ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması halinde tatil kararı ayrıca duyurulabilir.
ANTALYA’DA 4 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya’da da 4 Kasım Çarşamba günü için il genelini kapsayan bir okul tatili kararı açıklanmadı.
Yağışlı hava nedeniyle Antalya’daki öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak mevcut durumda Antalya’da okulların açık olması ve derslerin normal şekilde yapılması bekleniyor.
MUĞLA’DA 4 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Muğla’da kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle “4 Kasım Muğla’da okullar tatil mi?” sorusu araştırılıyor.
Şu ana kadar Muğla genelinde eğitime ara verilmesini öngören resmi bir karar bulunmuyor.
Yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde Muğla’da 4 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretim devam edecek.
İZMİR’DE 4 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
İzmir’de de 4 Kasım Çarşamba günü için resmi okul tatili kararı açıklanmadı.
Mevcut bilgilere göre İzmir’de okullar açık olacak ve dersler normal program dahilinde devam edecek.
Bununla birlikte kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarının seyrine göre yerel karar alınması ihtimali bulunuyor.
4 KASIM NEDEN TATİL DEĞİL?
4 Kasım 2026, resmi tatil günleri arasında yer almıyor.
Ayrıca MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 4 Kasım için planlanmış bir ara tatil bulunmuyor.
Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Bu nedenle 4 Kasım’da ancak valilik veya kaymakamlık kararıyla yerel olarak eğitime ara verilebilir.
OKULLARI KİM TATİL EDEBİLİR?
Olumsuz hava koşulları, sel, kar, fırtına veya ulaşımda ciddi aksama riski bulunması halinde il genelindeki tatil kararları valilikler tarafından alınabilir.
İlçe bazındaki durumlarda ise kaymakamlıklar ayrıca karar verebilir. Bu nedenle öğrenciler ve veliler için en güvenilir bilgi kaynağı valilik, kaymakamlık, il milli eğitim müdürlüğü ve okul yönetimlerinin resmi duyurularıdır.
4 KASIM’DA DERS VAR MI?
Mevcut durumda İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir’de 4 Kasım Çarşamba günü derslerin yapılması bekleniyor.
Bu illerde il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmış değil.
Ancak hava şartlarının kötüleşmesi halinde valiliklerden akşam saatlerinde veya sabah erken saatlerde yeni karar gelebilir.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından ara tatile çıkacak ve 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR
4 Kasım 2026 Çarşamba okullar tatil mi?
Şu ana kadar 4 Kasım için Türkiye genelinde ilan edilmiş bir okul tatili bulunmuyor. Yeni bir yerel karar alınmadığı sürece dersler devam edecek.
İstanbul’da 4 Kasım okullar tatil mi?
Hayır. Şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından 4 Kasım için il genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı.
Antalya’da yarın okul var mı?
Mevcut durumda Antalya’da 4 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması ve derslerin devam etmesi bekleniyor.
Muğla’da 4 Kasım ders var mı?
Muğla’da eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle mevcut durumda dersler devam edecek.
İzmir’de 4 Kasım okullar tatil mi?
İzmir’de de şu ana kadar 4 Kasım için resmi tatil kararı açıklanmadı.
4 Kasım resmi tatil mi?
Hayır. 4 Kasım 2026 resmi tatil değildir.
Kasım ara tatili ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Hava koşulları nedeniyle okullar sonradan tatil edilebilir mi?
Evet. Valilik veya kaymakamlıklar hava koşullarının ulaşımı ve güvenliği ciddi şekilde etkilemesi halinde yerel olarak eğitime ara verme kararı alabilir.
Okulların tatil olup olmadığı nereden öğrenilir?
En doğru bilgi valilik, kaymakamlık, il milli eğitim müdürlüğü ve okul yönetimlerinin resmi duyurularından takip edilmelidir.
4 Kasım’da İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir’de ders var mı?
Şu anki resmi duruma göre bu dört ilde de 4 Kasım Çarşamba günü derslerin yapılması bekleniyor.