4 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir’de ders var mı?

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4 Kasım 2026, resmi tatil günleri arasında yer almıyor.



Ayrıca MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 4 Kasım için planlanmış bir ara tatil bulunmuyor.



Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.



Bu nedenle 4 Kasım’da ancak valilik veya kaymakamlık kararıyla yerel olarak eğitime ara verilebilir.





OKULLARI KİM TATİL EDEBİLİR?



Olumsuz hava koşulları, sel, kar, fırtına veya ulaşımda ciddi aksama riski bulunması halinde il genelindeki tatil kararları valilikler tarafından alınabilir.



İlçe bazındaki durumlarda ise kaymakamlıklar ayrıca karar verebilir. Bu nedenle öğrenciler ve veliler için en güvenilir bilgi kaynağı valilik, kaymakamlık, il milli eğitim müdürlüğü ve okul yönetimlerinin resmi duyurularıdır.