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GündemKasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?
HaberlerGündem Haberleri Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?

Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?

01.11.2026 - 23:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kasım ayındaki ara tatil için geri sayım sürüyor. Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği ara tatil ile ilgili merak edilenler haberimizde... Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı? İşte tüm detaylar...

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1Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?

MEB Okullarda 1. Ara tatil ne zaman 2026 MEB çalışma takvimi ile yanıt buldu. Kasım tatili 2026 ilk ara tatili bekleyen veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu.

2Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 23 Kasım'da ders başı yapılacak.

3Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ 2027

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

4Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?

15 TATİL TARİHİ 2027

14 Eylül 2026 Pazartesi başlayan olan birinci dönem 22 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak - 5 Şubat arasında olacak.

5Kasım ara tatili ne zaman 2026? İlk ara tatil ne zaman 2026? Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili tarihi belli oldu mu? Ara tatile kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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