29 EKİM HAVA DURUMU | Meteoroloji'den peş peşe uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak etkili olacak: 29 ilde sarı ve turuncu alarm

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Günün en dikkat çekici hava olaylarından biri Akdeniz Bölgesi'nde yaşanacak. Meteoroloji, bölgede kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.



Antalya: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın doğusunda yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.



Mersin: Çok kuvvetli ve şiddetli sağanak riski bulunuyor.



Adana: Özellikle kentin batı kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor.



Hatay: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.



Isparta ve Burdur: Çok bulutlu ve yer yer yağışlı bir gün bekleniyor.



Antalya'da sabah saatlerinde bazı istasyonlarda gök gürültülü sağanak ve hafif sağanak yağış kaydedildi.