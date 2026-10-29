29 EKİM HAVA DURUMU | Meteoroloji'den peş peşe uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak etkili olacak: 29 ilde sarı ve turuncu alarm
Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 29 Ekim 2026 Perşembe günü için hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde çok bulutlu hava ile sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların kuvvetini artıracağı tahmin edilirken İstanbul başta olmak üzere birçok kent için sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması istendi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ekim hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ekim 2026 tarihli tahminine göre yurt genelinde çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara'nın kuzey ve batısı, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Antalya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşması bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esebileceği bildirildi.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı günü yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kent genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinden itibaren İstanbul çevresinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağış miktarının bazı noktalarda metrekareye 21-50 kilogram seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da sıcaklığın gün içinde yaklaşık 17 dereceye ulaşması beklenirken rüzgarın poyrazdan zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. MGM'nin sabah ölçümlerinde İstanbul'un farklı noktalarında hafif sağanak kaydedildi.
METEOROLOJİ'DEN 29 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok kentte sağanak yağışların kuvvetlenmesi beklenirken, bazı bölgelerde risk seviyesi turuncu koda yükseltildi.
TURUNCU KOD VERİLEN İLLER
Meteorolojik uyarı haritasında Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'nın bazı kesimleri turuncu kodla gösterildi. Bu bölgelerde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Turuncu kod kapsamına giren başlıca ilçeler arasında Adana'da Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir; Antalya'da Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik; Muğla'da Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ile Mersin'de Erdemli bulunuyor.
SARI KOD VERİLEN İLLER
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yayımladığı iller ise şöyle:
Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova.
Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini ifade ederken; turuncu kod ise meteorolojik olayın daha ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret ediyor.
SEL, SU BASKINI VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Özellikle Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yağışla birlikte hortum ihtimali de bulunuyor.
İstanbul'da ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve bazı noktalarda metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara, bugün yağışın en fazla dikkat çekeceği bölgeler arasında bulunuyor. Bölgenin kuzeyi ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.
İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yaklaşık 17 derece.
Bursa: Sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 19 derece.
Kocaeli: Kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak riski bulunuyor. Meteoroloji, sel ve su baskınına karşı uyardı.
Sakarya: Öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yalova: Yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi'nde de birçok kentte yağış görülecek.
İzmir: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın yaklaşık 22 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Manisa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Muğla: Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Aydın: Çok bulutlu ve sağanak geçişli.
Afyonkarahisar: Serin ve çok bulutlu havayla birlikte yerel yağış görülebilir.
İzmir'in özellikle kıyı ilçelerinde gün içerisinde kısa süreli fakat etkili yağış geçişlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Günün en dikkat çekici hava olaylarından biri Akdeniz Bölgesi'nde yaşanacak. Meteoroloji, bölgede kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.
Antalya: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın doğusunda yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.
Mersin: Çok kuvvetli ve şiddetli sağanak riski bulunuyor.
Adana: Özellikle kentin batı kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor.
Hatay: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.
Isparta ve Burdur: Çok bulutlu ve yer yer yağışlı bir gün bekleniyor.
Antalya'da sabah saatlerinde bazı istasyonlarda gök gürültülü sağanak ve hafif sağanak yağış kaydedildi.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte serin ve yağışlı hava öne çıkıyor.
Ankara: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Sıcaklığın gün içinde yaklaşık 14 dereceye ulaşması bekleniyor.
Konya: Sağanak yağış geçişleri görülebilir. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 16 derece.
Eskişehir: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı.
Kayseri: Sağanak yağış bekleniyor.
Sivas: Çok bulutlu, yer yer yağışlı.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Karadeniz'de de yağmur birçok kentte etkili olacak.
Samsun: Sağanak yağışlı, sıcaklığın yaklaşık 20 derece olması bekleniyor.
Trabzon: Sağanak yağışlı, sıcaklık yaklaşık 22 derece.
Rize: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı.
Ordu ve Giresun: Yer yer sağanak geçişleri bekleniyor.
Bolu ve Kastamonu: Çok bulutlu, serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Karadeniz'de yağışlı sistemin cuma günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. MGM'nin tahminine göre 30 Ekim'de özellikle Batı Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetlenme ihtimali bulunuyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu'nun özellikle güneybatısında kuvvetli yağış bekleniyor.
Erzurum: Gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Sıcaklık yaklaşık 12 derece.
Malatya: Çok bulutlu ve yağışlı.
Elazığ: Sağanak yağış bekleniyor.
Van: Sağanak yağışlı, sıcaklık yaklaşık 16 derece.
Bingöl ve Muş: Aralıklı sağanak geçişleri görülebilir.
Bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları tek haneli değerlere kadar düşebilir.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu'da yağışlı hava etkisini artırıyor. Özellikle Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır: Gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 20 derece.
Gaziantep: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adıyaman: Yerel olarak kuvvetli sağanak riski bulunuyor.
Şanlıurfa: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak geçişli.
Mardin: Çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN SEL VE SU BASKINI UYARISI
29 Ekim'de açık havada düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacakların hava şartlarını dikkate almasında fayda bulunuyor.
Meteoroloji özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyor. Marmara'da etkili olması beklenen kuvvetli poyraz nedeniyle de ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
30 EKİM'DE HAVA NASIL OLACAK?
Yağışlı hava 29 Ekim'in ardından Türkiye'yi hemen terk etmeyecek. Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre 30 Ekim Cuma günü Marmara'nın büyük bölümü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.