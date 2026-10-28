'Kanlı Tapu Çetesi' lideri Çetin Acar otelde yakalandı! İstanbul'da cinayet, işkence ve tehditle gayrimenkullere çöküyordu

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Tapu çetesini çökertmek için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Haziran 2008’de operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Çetin Acar, eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Çetin Acar’ın o dönem evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ile sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.