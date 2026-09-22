2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin hazırlık ödeneği netleşti: İşte rakamlar ve detaylar, 2026-2027 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar? Eğitim-öğretime hazırlık ödeneği hesaplara yatıyor mu?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğretmenin gözü kulağı eğitime hazırlık ödeneğine çevrildi. Kamuoyunda "kırtasiye parası" olarak da bilinen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 2026 yılındaki net ve brüt rakamları netleşti. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, ne zaman yatacak ve kimler bu ödemeden tam olarak faydalanabilecek? İşte detaylar...
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında görev yapan öğretmenlerin her yıl eğitim dönemi başında aldığı öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeme takvimi başladı.
8. Dönem Toplu Sözleşme kararları ve katsayı artışları doğrultusunda şekillenen 2026-2027 dönemi rakamları ve ödeme süreçlerine dair merak edilen tüm hususlar şu şekilde:
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE KADAR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesi kapsamında ödenen kırtasiye/eğitim ödeneği tutarı bu yıl:
Brüt Tutar: 8.665,32 TL olarak belirlendi.
Net Ödeme (Kadrolu Öğretmenler): Damga vergisi kesintileri sonrasında kadrolu öğretmenler için net tutar yaklaşık 8.599,55 TL seviyesinde hesaplanıyor.
Sözleşmeli Öğretmenler:Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler için tavan net ödemeler statüko kesintilerine göre farklılık gösterebilmekle birlikte brüt rakam baz alınarak hesaplanmaktadır.
ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen talimatlar doğrultusunda okul ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin muhasebe birimleri hazırlık işlemlerine 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hız verdi.
Ödemeler illerin, ilçelerin ve okulların kendi muhasebe birimlerinin yoğunluk durumuna bağlı olarak Eylül ayı içerisindeki farklı tarihlerde öğretmenlerin banka hesaplarına aktarılmaktadır. Bu nedenle aynı il veya ilçedeki tüm okulların ödemeyi aynı gün alması beklenmemektedir.
KIRTASİYE PARASI (HAZIRLIK ÖDENEĞİ) KİMLERE VERİLİR, KADEMELİ ÖDEME ORANLARI NELERDİR?
Eğitime hazırlık ödeneği yılda bir defaya mahsus olarak ödenir ve her öğretmen aynı oranda ödeme almaz.Göreve başlama dönemlerine göre uygulanan oranlar şunlardır:
Eylül Ayında Görevde Olanlar (%100): Eğitim öğretim yılının başında kadroda bulunan öğretmenler tam tutar olan 8.665,32 TL brüt ödemeyi alır.
Birinci Dönem İçinde Göreve Başlayanlar (%75): Dönem başladıktan sonra birinci dönem ders yılının sonuna kadar göreve başlayan öğretmenlere tam tutarın yüzde 75'i (yaklaşık 6.498,99 TL) ödenir.
İkinci Dönem İçinde Göreve Başlayanlar (%50): İkinci dönem içerisinde atanan veya göreve başlayan öğretmenler ise ödeneğin yüzde 50'lik kısmından (yaklaşık 4.332,66 TL) yararlanabilir.
SIK SORULAN SORULAR
Öğretmen hazırlık ödeneği her ay mı yatırılıyor?
Hayır, bu ödenek maaş gibi her ay düzenli olarak yatmaz; yalnızca her eğitim öğretim yılında bir kez mahsus olarak ödenir.
Okul yöneticileri ve idareciler bu ödenekten yararlanabilir mi?
Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan ve fiilen görevde bulunan okul müdürleri, müdür yardımcılıkları ve kadrolu/sözleşmeli öğretmenler bu ödenekten faydalanır.