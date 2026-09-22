2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin hazırlık ödeneği netleşti: İşte rakamlar ve detaylar, 2026-2027 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar? Eğitim-öğretime hazırlık ödeneği hesaplara yatıyor mu?

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Öğretmen hazırlık ödeneği her ay mı yatırılıyor?



Hayır, bu ödenek maaş gibi her ay düzenli olarak yatmaz; yalnızca her eğitim öğretim yılında bir kez mahsus olarak ödenir.



Okul yöneticileri ve idareciler bu ödenekten yararlanabilir mi?



Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan ve fiilen görevde bulunan okul müdürleri, müdür yardımcılıkları ve kadrolu/sözleşmeli öğretmenler bu ödenekten faydalanır.