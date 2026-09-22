Tarlada yetiştiriyorlar, pazarda satıyorlar! Ürünleri kapışılıyor: Köyde kazanç kapısı açıldı

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Üretici kadınlardan Sabriye Ayvaz, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren tarımın içerisinde bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 5-6 yıldır ürünlerini daha yoğun şekilde pazarlamaya başladıklarını belirten Ayvaz, tarladan pazara uzanan yoğun çalışma temposunu anlattı.Ayvaz, "Ahievren köyünde yaşıyorum. Tarımla uğraşıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri köy kooperatifimizin yaptığı yöresel pazarımızda pazarlıyoruz, satıyoruz. Biz çiftçi çocuğu olduğumuz için çok küçük yaşlarda zaten bu işlerin içindeydik. Yaklaşık 5-6 sene önce daha fazla üretip satmaya başladık" dedi.