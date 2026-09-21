Fındığa rakip geliyor! Karadeniz'de yetişmez dediler, deneme amaçlı başladılar, seralar coştu

2

Ordu'nun topraklarının çok zengin olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, şöyle konuştu:"Ordu'da tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Seramızda tamamen tropik bölgelerin ürünlerini yetiştiriyoruz. İklim değişikliği dolayısıyla tedbir alarak deneme çalışmaları yapıyoruz. Burada mango, muz, çarkıfelek, ejder meyvesi yetiştiriyoruz. Kahve denemesi yapıyoruz. Bunları yaparak ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Burası tüm okullarımıza, ziraat ile uğraşanlara açık. Gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Biz de destek olup bu ürünleri üretmelerine katkı sağlayabiliriz. Fındığın yanı sıra tarım ve hayvancılığın birçok alanında üretim yapabiliriz. Bu çalışmalarla birlikte yeni sektörler oluşturuyoruz. Ordu'nun toprakları çok zengin, insanı çok çalışkan, biz de bu çalışmalarla onlara ön ayak olmak istiyoruz."