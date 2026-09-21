Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFındığa rakip geliyor! Karadeniz'de yetişmez dediler, deneme amaçlı başladılar, seralar coştu
HaberlerGündem Haberleri Fındığa rakip geliyor! Karadeniz'de yetişmez dediler, deneme amaçlı başladılar, seralar coştu

Fındığa rakip geliyor! Karadeniz'de yetişmez dediler, deneme amaçlı başladılar, seralar coştu

21.09.2026 - 15:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karadeniz ikliminde tropikal meyveler deneme üretimleri sonuç vermeye başladı. Ordu'da kurulan seralarda tamarillodan mangoya, muzdan ejder meyvesine kadar 20 farklı tropikal meyve üretimleri gerçekleştiriliyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Fındığa rakip geliyor! Karadeniz'de yetişmez dediler, deneme amaçlı başladılar, seralar coştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde birkaç yıl önce deneme üretimleri amacıyla kurulan serada 20 farklı tropikal meyve üretiliyor.Bu üretimle Karadeniz ikliminde tropikal ürünlerin yetiştirilebilirliğinin ortaya konulması ve üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulması hedefleniyor.

"Yeni sektörler oluşturuyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, serada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek üretim hakkında bilgi aldı.

Tropik bitki seraları ile yapılabilirliği göstermek istediklerini belirten Başkan Güler, fındık ve kivinin yanı sıra yeni ürünlerin de bölge tarımına kazandırılmasıyla çiftçilere ve yerel ekonomiye yeni fırsatlar oluşturulacağını söyledi.

2Fındığa rakip geliyor! Karadeniz'de yetişmez dediler, deneme amaçlı başladılar, seralar coştu

Ordu'nun topraklarının çok zengin olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, şöyle konuştu:"Ordu'da tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Seramızda tamamen tropik bölgelerin ürünlerini yetiştiriyoruz. İklim değişikliği dolayısıyla tedbir alarak deneme çalışmaları yapıyoruz. Burada mango, muz, çarkıfelek, ejder meyvesi yetiştiriyoruz. Kahve denemesi yapıyoruz. Bunları yaparak ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Burası tüm okullarımıza, ziraat ile uğraşanlara açık. Gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Biz de destek olup bu ürünleri üretmelerine katkı sağlayabiliriz. Fındığın yanı sıra tarım ve hayvancılığın birçok alanında üretim yapabiliriz. Bu çalışmalarla birlikte yeni sektörler oluşturuyoruz. Ordu'nun toprakları çok zengin, insanı çok çalışkan, biz de bu çalışmalarla onlara ön ayak olmak istiyoruz."

3Fındığa rakip geliyor! Karadeniz'de yetişmez dediler, deneme amaçlı başladılar, seralar coştu

20 çeşit ürün yetiştiriliyor

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde kurulan serada üretimi yapılan ürünler ise şu şekilde:

Mango, avokado, muz, kumkuat, yıldız meyvesi, tamarillo, black sapote, (Çikolata meyvesi), kahve, ejder meyvesi, kaymak ağacı (feijoa), mayer limon, pawpaw, ananas, beyaz çikolata meyvesi (white sapote), naşi armudu, Surinam kirazı, longan, jack fruit, gül elması ve passiflora.

    Sizin İçin Seçtiklerimiz

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi