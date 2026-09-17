17 EYLÜL HAVA DURUMU | Ankara ve İstanbul dahil birçok şehirde alarm verildi! İşte 81 ilde son dakika hava durumu

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Karadeniz Bölgesi: Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Bolu: 18°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Düzce: 21°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



Zonguldak: 20°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Bartın: 24°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



Karabük: 20°C civarında, kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Kastamonu: 19°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



Sinop: 23°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Samsun: 21°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Ordu: 21°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Giresun: 21°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Trabzon: 22-23°C civarında, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.



Rize: 24°C civarında, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Artvin: 25°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



Amasya: 25°C civarında, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Çorum: 24°C civarında, gök gürültülü sağanak beklenirken yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.



Tokat: 26°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



Gümüşhane: 30°C civarında, parçalı bulutlu hava hakim olacak.



Bayburt: 28°C civarında, parçalı bulutlu hava bekleniyor.