17 EYLÜL HAVA DURUMU | Ankara ve İstanbul dahil birçok şehirde alarm verildi! İşte 81 ilde son dakika hava durumu
17 Eylül 2026 hava durumu nasıl olacak, bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur var mı, Ankara'da sağanak ne zaman etkili olacak, İzmir'de bugün hava kaç derece? Meteoroloji hangi illeri uyardı, kuvvetli yağış nerelerde görülecek? 17 Eylül Perşembe gününün son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Türkiye'nin geniş bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterirken birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklı sağanak görülmesi, Ankara'da ise yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur hangi illerde yağacak, İstanbul ve Ankara hava durumu nasıl, hava sıcaklığı kaç derece olacak? İşte 17 Eylül hava durumu, bölge bölge ve 81 ilde günün hava tahmini...
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Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur yağacak mı, Ankara'da sağanak var mı, İzmir hava durumu nasıl, hangi illerde kuvvetli yağmur bekleniyor? 17 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminleri, özellikle yurdun batı ve orta kesimlerinde yağışlı bir güne işaret ediyor. İşte son dakika hava durumu tahminleri çerçevesinde 81 ilin hava durumu...
17 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öne çıkıyor. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana çevreleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.
Yağışların bazı bölgelerde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi, Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
17 Eylül hava durumu tahmininde günün en önemli başlığı kuvvetli yağışlar oldu. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi'nin yanı sıra Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR DA ETKİLİ OLACAK
Yağışın yanı sıra bazı bölgelerde rüzgâr da etkisini artıracak. Rüzgârın genel olarak kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde rüzgârın güneyli yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?
İstanbul hava durumu 17 Eylül Perşembe günü özellikle sabah saatleri için yağışa işaret ediyor.
İstanbul'da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde aralıklı sağanak görülmesi ve günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 25°C olması bekleniyor.
Dolayısıyla “İstanbul'da bugün yağmur var mı?” sorusunun yanıtı evet. Ancak gün boyunca kesintisiz yağmurdan ziyade özellikle sabah saatlerinde aralıklı sağanak öngörülüyor.
ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Ankara, 17 Eylül hava durumu tahmininde kuvvetli yağış ihtimalinin dikkat çektiği şehirlerden biri.
Ankara'da sıcaklığın yaklaşık 22°C olması beklenirken parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani yağış nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İZMİR'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?
İzmir'de sıcaklığın yaklaşık 30°C olması, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış açısından Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri dikkat çekiyor.
17 EYLÜL BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken doğu kesimlerde aralıklı sağanak görülecek; İstanbul'da yağış özellikle sabah saatlerinde etkili olacak.
İstanbul: 25°C civarında, parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün yanı sıra sabah saatlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.
Edirne: 28°C civarında, parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Kırklareli: 27°C civarında, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Tekirdağ: 25°C civarında, parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Çanakkale: 27°C civarında, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek.
Balıkesir: 27°C civarında, çok bulutlu hava hakim olacak.
Bursa: 26°C civarında, parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak görülecek.
Bilecik: 21°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kocaeli: 25°C civarında, sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Sakarya: 25°C civarında, sağanak yağış görülecek.
Yalova: 25°C civarında, sağanak yağış bekleniyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi: Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede güney ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
İzmir: 30°C civarında, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Aydın: 27°C civarında, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.
Manisa: 28°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Muğla: 22°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Denizli: 22°C civarında, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Uşak: 20°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.
Kütahya: 17°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 20°C civarında, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi: Batı ve Orta Akdeniz başta olmak üzere birçok noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.
Antalya: 26°C civarında, gök gürültülü sağanak beklenirken batı kesimlerde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
Adana: 33°C civarında, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Mersin: 32°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hatay: 31°C civarında, parçalı bulutlu hava hakim olurken batı kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Osmaniye: 33°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kahramanmaraş: 33°C civarında, parçalı bulutlu havayla birlikte yer yer yağış ihtimali bulunuyor.
Isparta: 20°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
Burdur: 21°C civarında, gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken batı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ankara: 22°C civarında, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Eskişehir: 20°C civarında, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Konya: 26°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kayseri: 27°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Sivas: 26°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yozgat: 22°C civarında, gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Nevşehir: 25°C civarında, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Niğde: 26°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Aksaray: 26°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kırşehir: 24°C civarında, gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Kırıkkale: 25°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çankırı: 25°C civarında, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak görülebilir.
Karaman: 27°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Karadeniz Bölgesi: Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 18°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Düzce: 21°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Zonguldak: 20°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bartın: 24°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Karabük: 20°C civarında, kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kastamonu: 19°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Sinop: 23°C civarında, sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun: 21°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ordu: 21°C civarında, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Giresun: 21°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Trabzon: 22-23°C civarında, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Rize: 24°C civarında, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Artvin: 25°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Amasya: 25°C civarında, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Çorum: 24°C civarında, gök gürültülü sağanak beklenirken yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
Tokat: 26°C civarında, gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Gümüşhane: 30°C civarında, parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Bayburt: 28°C civarında, parçalı bulutlu hava bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken batı kesimlerde güneyli yönlerden 30-50 km/saat hızla kuvvetli rüzgâr görülebilecek.
Erzurum: 27°C civarında, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Erzincan: 31°C civarında, parçalı bulutlu hava hakim olacak; kuvvetli rüzgâr ihtimali bulunuyor.
Kars: 26°C civarında, parçalı ve az bulutlu hava görülecek.
Ardahan: 25°C civarında, parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Ağrı: 30°C civarında, parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.
Iğdır: 32°C civarında, parçalı bulutlu hava görülecek.
Van: 25°C civarında, parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Hakkari: 29°C civarında, az bulutlu ve yağışsız hava bekleniyor.
Bitlis: 26°C civarında, az bulutlu hava hakim olacak.
Muş: 29°C civarında, az bulutlu hava bekleniyor.
Bingöl: 30°C civarında, parçalı bulutlu hava görülecek.
Elazığ: 33°C civarında, parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Malatya: 32°C civarında, parçalı ve az bulutlu hava beklenirken kuvvetli rüzgâr ihtimali bulunuyor.
Tunceli: 33°C civarında, parçalı bulutlu havanın yanı sıra bölgesel olarak kuvvetli rüzgâr etkili olabilir.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak; sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve bazı kentlerde 35-36°C seviyesine ulaşması bekleniyor.
Gaziantep: 33°C civarında, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Kilis: 34°C civarında, az bulutlu ve sıcak hava hakim olacak.
Adıyaman: 34°C civarında, parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.
Şanlıurfa: 35°C civarında, sıcak, parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Diyarbakır: 35°C civarında, sıcak, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Mardin: 33°C civarında, az bulutlu ve sıcak hava görülecek.
Batman: 36°C civarında, sıcak ve büyük ölçüde yağışsız bir gün bekleniyor.
Siirt: 33°C civarında, az bulutlu ve sıcak hava hakim olacak.
Şırnak: 32°C civarında, az bulutlu ve yağışsız hava bekleniyor.