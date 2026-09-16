Hava sıcaklıkları düşüyor sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji son raporu açıklayarak uyardı

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Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye’nin batısı ile Kahramanmaraş’ın kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 22°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 23°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 21°C, 31°CParçalı ve az bulutlu



ISPARTA 14°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.