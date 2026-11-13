11 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

15

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BURSA 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.