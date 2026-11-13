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Gündem11 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor
HaberlerGündem Haberleri 11 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

11 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

13.11.2026 - 22:19Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Son dakika haberine göre kuvvetli fırtına Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırıkkale, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis bekleniyor. Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verildi.

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111 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sabah saatleri itibarıyla şiddetini artıracak lodos fırtınasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

211 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

Sabah saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin edilen kuvvetli fırtınanın, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. AKOM, lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

311 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

ARALARINDA İSTANBUL'UN DA OLDUĞU 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova yer aldı.

411 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

VALİLİK SAAT VEREREK UYARDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent genelinde bugün saat 02.00 ile yarın saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine ilişkin sarı kodlu uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.

511 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumların bilgilendirildiği belirtildi. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme kanallarının açık tutulması, araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılmasının istendiği kaydedildi.

611 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

Açıklamada, 13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştığı, ihbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi.

711 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

811 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

911 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

MARMARA İÇİN 'ŞİDDETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın şiddetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği bildirildi.

1011 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

15 Kasım 2026 pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

1111 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

1211 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

RÜZGAR:

Genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak esmesi bekleniyor.

1311 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

1411 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

1511 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1611 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1711 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 24°CParçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 21°CParçalı bulutlu

1811 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

1911 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

2011 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

2111 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 10°CParçalı bulutlu

KARS -4°C, 11°CParçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 14°CParçalı bulutlu

VAN 0°C, 12°CParçalı bulutlu

2211 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 17°CParçalı bulutlu

MARDİN 8°C, 15°CParçalı bulutlu

SİİRT 6°C, 16°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 20°CParçalı bulutlu

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