11 il için peş peşe uyarı geldi! Meteoroloji, Valilik ve AKOM saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli geliyor
Son dakika haberine göre kuvvetli fırtına Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırıkkale, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis bekleniyor. Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verildi.
kaynak olarak ekleyin
HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sabah saatleri itibarıyla şiddetini artıracak lodos fırtınasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.
Sabah saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin edilen kuvvetli fırtınanın, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. AKOM, lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.
ARALARINDA İSTANBUL'UN DA OLDUĞU 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova yer aldı.
VALİLİK SAAT VEREREK UYARDI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent genelinde bugün saat 02.00 ile yarın saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine ilişkin sarı kodlu uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumların bilgilendirildiği belirtildi. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme kanallarının açık tutulması, araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılmasının istendiği kaydedildi.
Açıklamada, 13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştığı, ihbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi.
DENİZLERDE FIRTINA UYARISI
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA İÇİN 'ŞİDDETLİ YAĞIŞ' UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın şiddetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği bildirildi.
15 Kasım 2026 pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 24°CParçalı bulutlu
ANTALYA 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 21°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 10°CParçalı bulutlu
KARS -4°C, 11°CParçalı bulutlu
MALATYA 3°C, 14°CParçalı bulutlu
VAN 0°C, 12°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 17°CParçalı bulutlu
MARDİN 8°C, 15°CParçalı bulutlu
SİİRT 6°C, 16°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 20°CParçalı bulutlu