10 yıldır böyle bir şey olmamıştı! Çıldır Gölü'nde erken donma heyecanı: Atlı kızaklar hazırlanıyor

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Göl üzerinde atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün kasım ayında donmaya başladığını söyledi.



Daşdemir, son yıllarda en erken donma olayını yaşadıklarını dile getirerek, "Bu sezonu açmak için hazırlanıyoruz, 11 Kasım itibarıyla Çıldır Gölü giriş bölümünde yüzeysel donma başladı. Havaların soğumasıyla yüzeysel donma gerçekleşti. Ay sonuna kadar atlı kızaklarımızla göl üzerine aktivitelerimizi başlatacağız. Son 10 yılın rekor tarihi diyebiliriz. 10 yıldır böyle yüzeysel donma gerçekleşmemişti." dedi.