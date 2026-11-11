10 yıldır böyle bir şey olmamıştı! Çıldır Gölü'nde erken donma heyecanı: Atlı kızaklar hazırlanıyor
Kars ile Ardahan sınırları arasında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Doğu Anadolu'nun gözdesi Çıldır Gölü, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle birlikte kısmen buz tuttu. Taşbaşı köyü mevkisinde yüzeyi donmaya başlayan gölde ördek ve sakarmekeler yiyecek ararken, bölgede turizm faaliyetleri yürüten kızakçılar son 10 yılın en erken donma olayının yaşandığını belirtti.
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Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün, Taşbaşı köyü mevkisindeki kenar kısımları dondu.
Gölde yaşamlarını sürdüren ördek ve sakarmekeler buzlar arasında yiyecek aradı. Sakarmekelerin göl üzerinde yürümesi güzel görüntü oluşturdu.
Kısmen buzla kaplanan göl dronla görüntülendi.
"10 YILDIR BÖYLE YÜZEYSEL DONMA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ"
Göl üzerinde atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün kasım ayında donmaya başladığını söyledi.
Daşdemir, son yıllarda en erken donma olayını yaşadıklarını dile getirerek, "Bu sezonu açmak için hazırlanıyoruz, 11 Kasım itibarıyla Çıldır Gölü giriş bölümünde yüzeysel donma başladı. Havaların soğumasıyla yüzeysel donma gerçekleşti. Ay sonuna kadar atlı kızaklarımızla göl üzerine aktivitelerimizi başlatacağız. Son 10 yılın rekor tarihi diyebiliriz. 10 yıldır böyle yüzeysel donma gerçekleşmemişti." dedi.