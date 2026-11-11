VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı! 2026-2027 eğitim yardımı sorgulama ekranı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı. 6-20 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Kurum, sonuçların duyurulmasıyla birlikte vatandaşları WhatsApp üzerinden gelebilecek olası dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyardı.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 6-20 Ekim tarihleri arasında alınan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve sonuçların http:// vgm.gov.tr adresinden erişime açıldığı belirtildi.
Açıklamada vatandaşlar uyarılarak, herhangi bir belge, hesap açılması veya para talep edilmediği vurgulandı.
Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından başvuru sahipleriyle WhatsApp üzerinden iletişime geçilmemekte; herhangi bir belge, hesap açılması veya para gönderilmesi talep edilmemektedir. Bu nedenle eğitim yardımlarına ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi internet sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan takip edilmesi önem taşımaktadır. Sonuçların hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.