Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı

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Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen 2 kişiden biri, mekana silahla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanının kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.