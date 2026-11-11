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GündemBeşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı
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Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı

11.11.2026 - 14:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş'ta motosikletle bir eğlence mekanının önünden geçen 2 kişiden biri silahla ateş açtı. Saldırıda başından vurulan Umut Andık (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dron destekli çalışmada 2 şüpheli, koruda çalıların altına saklanmış halde yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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1Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı

Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen 2 kişiden biri, mekana silahla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanının kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine 2 merminin isabet ettiğini belirledi.

3Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı

ÇALINTI MOTOSİKLETİ TERK EDİP KAÇTILAR


Saldırının ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada, şüphelilerin takibin ardından kaçarken kullandıkları 34 NHN 414 plakalı motosikleti Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi’nde terk ettikleri belirlendi. Bulunan motosikletin 1 Kasım’da Esenler’den çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

4Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı

DRONLA ARANDILAR; ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR


Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarda, şüphelilerin koruya kaçtıkları belirlendi. Bölgede önlem alan ekipler arama yaptı. Saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra motosikleti kullandığı belirlenen Yenay Z. (18) ile silahla ateş ettiği tespit edilen Musa O. (17), çalıların altına saklanmış halde yakalandı.

5Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 ölü! Dron destekli aramada şüpheliler çalıların altında yakalandı

Her 2 şüphelinin de 3’er suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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