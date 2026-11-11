Bakan Kacır duyurdu! Sanayide karbonsuzlaşma için 5 milyar euroluk hedef

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Kacır, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Finans Zirvesi" başlıklı oturumda konuştu.

Uluslararası ticaretin genişlemesinin, piyasaların serbestleşmesinin ve küresel tedarik zincirlerinin bütünleşmesinin, onlarca yıldır ekonomik büyümenin temel itici güçleri arasında yer aldığını belirten Kacır, bugün ise bu ekonomik düzenin temellerinin baskı altında bulunduğunu kaydetti.

Bakan Kacır konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME İÇİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye COP31’e ev sahipliği yaparken; çağımızın en belirleyici sınamalarından biri olan sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırımların harekete geçirilmesini ele almak üzere hükümetlerden, uluslararası finans kuruluşlarından ve küresel iş dünyasından seçkin liderleri bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugünkü fikir teatisinin yeni ortaklıkları teşvik edeceğine ve ortak önceliklerin somut yatırım fırsatlarına dönüştürülmesine yardımcı olacağına inanıyorum.

KÜRESEL TİCARETTEKİ KIRILMALAR VE TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ SANAYİ DİRENCİ

On yıllar boyunca uluslararası ticaretin genişlemesi, piyasaların serbestleşmesi ve küresel tedarik zincirlerinin entegrasyonu, ekonomik büyümenin itici güçleri oldu. Bugün ise bu ekonomik düzenin temelleri baskı altında. Kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemi; yükselen korumacılık, artan tarife engelleri ve yoğunlaşan jeopolitik rekabet ile sınanıyor. Küresel ticaret ve yatırım ortamı; ekonomik güvenlik, stratejik özerklik ve dayanıklılık mülahazalarıyla giderek daha fazla şekilleniyor. Aynı zamanda teknolojik liderlik rekabeti de kızışıyor. Bu kırılma ortamında Türkiye, güçlü bir sanayi tabanı inşa etmeyi ve küresel üretim ile ticaretteki konumunu güçlendirmeyi başardı.

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AVRUPA VE DÜNYA İMALAT SANAYİSİNDE LİDER ÜRETİCİ

İmalat sanayimiz, uluslararası üretim ağlarına derinlemesine entegre durumda. Ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap esaslı panel ve çimento üretiminde Avrupa’nın lider üreticisiyiz. Ayrıca alüminyum, seramik, plastik ürünler, motorlu taşıtlar ve rüzgâr türbinleri alanında da Avrupa’nın önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Çin’den Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş ekonomik coğrafyada Türkiye, hem rekabetçi şekilde ihraç ettiği ürün çeşitliliğinde hem de ulaştığı uluslararası pazar sayısında ikinci sıradadır.

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HİT-30 PROGRAMIYLA YÜKSEK TEKNOLOJİ VE İKLİM UYUMLU SANAYİLEŞME

Küresel değer zincirlerinin daha yüksek katma değerli kademelerine yükselmek amacıyla destek mekanizmalarımızı sürekli güncelliyor ve yeni programlar başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz yeni teşvik sistemimiz, yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ayrıcalıklı finansman sağlıyor. Stratejik yatırımlar için imtiyazlı kredi politikası geliştirdik. HİT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programımız; batarya, elektrikli araçlar, güneş hücreleri, rüzgâr türbinleri, yarı iletkenler, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zekâ ve endüstriyel robotlar da dahil olmak üzere kritik teknolojilere yönelik yatırımlar için önemli teşvikler sunuyor. Türkiye’nin sanayi kalkınmasını ilerletirken, sanayi dönüşümümüzü uzun vadeli iklim hedeflerimizle uyumlu kılma kararlılığımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz.

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TIDIP İLE 1 MİLYAR DOLARI AŞAN FİNANSMAN

Yeşil dönüşümün önündeki yatırım engellerini ele almak ve düşük karbonlu sanayi teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Dünya Bankası ile geliştirdiğimiz ortaklıklar kapsamında; sanayi kuruluşlarımız, KOBİ’lerimiz ve yeşil teknoloji girişimlerimiz için 1 milyar doların üzerinde finansmanı harekete geçirdik. Ayrıca; sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarını hızlandırmak, finanse edilebilir proje havuzu oluşturmak ve yeşil sanayi dönüşümümüzü destekleyecek uluslararası sermayeyi seferber etmek amacıyla EBRD, Dünya Bankası ve IFC iş birliğinde Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu’nu (TIDIP) kurduk.

5 MİLYAR EUROLUK KARBONSUZLAŞMA HEDEFİ

Platform, 2030 yılına kadar 5 milyar euronun üzerinde karbonsuzlaşma yatırımını hayata geçirmeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyor. Yarın Platforma; Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu katılacak. Bu kuruluşların katılımı, Türkiye’nin sanayi dönüşümüne yönelik ortak kararlılığı yansıtıyor. Bu platformun tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın, kalkınma ortaklarımızın yanı sıra özel finans kuruluşlarının da aktif ve sürdürülebilir katılımını gerektirdiğinin bilincindeyiz.

GFANZ İŞ BİRLİĞİYLE ÖZEL SERMAYENİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ

Ticari bankaların, kurumsal yatırımcıların ve sigorta şirketlerinin sürece etkin biçimde dahil edilmesi; yatırım önceliklerinin, finansman kısıtlarının ve özel sermaye beklentilerinin en başından itibaren ele alındığı kesintisiz bir diyaloğu gerektiriyor. Net Sıfır İçin Glasgow Finans İttifakı (GFANZ) ile birazdan imzalayacağımız Mutabakat Zaptı, bu diyaloğun yapılandırılmış ve kurumsal bir temele oturtulması yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Özel Finans Katılım Programı kapsamında GFANZ; özel finans kuruluşlarını bir araya getirecek, yatırım perspektiflerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak ve Türkiye’nin sanayide karbonsuzlaşma sürecindeki finansman engellerine pratik çözümler bulunmasını destekleyecek. Bu sayede devreye soktuğumuz imtiyazlı kaynaklar, çok daha büyük hacimli bir özel sermayeyi harekete geçirebilecek.

SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNDE ÇOK TARAFLI ORTAKLIK

Sanayinin dönüşümü uzun bir yolculuktur ve hiçbir kurum bunu tek başına tamamlayamaz. Bu süreç; sabır, güven ve kamu ile özel sektör aktörlerinin hem çabayı hem de sorumluluğu paylaşma iradesini gerektirir. Bugün resmileştirdiğimiz ortaklık, TIDIP ve küresel özel finans camiasının katılımına yeni ufuklar kazandıracaktır. Elde edilecek sonuçların yalnızca Türkiye sanayisinde değil; ülke platformlarının iklim ve yatırımlar alanında somut başarılar üretmesine yönelik küresel gayretlerde de karşılık bulacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, bu ortaklığın üstün başarılar getirmesini temenni ediyorum.