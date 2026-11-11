Erzurum'da dev coğrafi işaret hamlesi! Tam 13 ürün tescil sırasında!

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Erzurum'un zengin mutfak kültürü ve geleneksel el sanatları, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınıyor. Kentin yerel değerlerini geleceğe taşımak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında Erzurum Bakırı, İspir Gobdini ve Çat Balı'nın da bulunduğu 13 farklı ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusu yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası, ilçe belediyeleri ve yerel odalar, kentin gastronomi ve kültürel mirasını tescillemek için adeta bir seferberlik başlattı. Son dönemde yapılan başvurularla birlikte, Erzurum'un enfes lezzetleri ve el emeği göz nuru ürünleri tescil sırasına girdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na iletilen listeye göre, Erzurum'un simgelerinden olan geleneksel el sanatları ürünü Erzurum Bakırı ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti Erzurum Fasulye Kavurması için Mahreç İşareti başvuruları yapıldı.

Gastronomi alanında atak yapan Erzurum'da; Erzurum Enişte Tatlısı / Erzurum Enişte Yemeği, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Kavurgası, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum İspir Gobdini, Hasankale Güveci, Hınıs Domas Peyniri, Pasinler Köfte ile kekik kokulu yaylalardan gelen Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri için de süreç resmen başladı.

Yapılan 13 başvuru arasında iki özel ürün ise mikroklimaları ve üretildikleri bölgeye has nitelikleriyle doğrudan coğrafi sınırla özdeşleşen "Menşe Adı" kategorisinde yer aldı. Uzundere Belediyesi tarafından başvurusu yapılan Uzundere Haris Erik Dolması ile Emin Çubukcu tarafından tescil süreci başlatılan meşhur Çat Balı, Erzurum'un menşe adı alacak yeni gururları olmaya aday gösterildi.

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Erzurum'un değerlerine sahip çıkmak için kentteki pek çok kurumun taşın altına elini koyduğu görüldü. Yapılan başvurularda Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ile Uzundere Belediyesi gibi kurumlar başı çekerken, şahsi girişimlerin de tescil sürecine katkı sunduğu belirtildi.

İnceleme süreci devam eden 13 ürünün tescil edilmesiyle birlikte, Erzurum'un hem turizm potansiyelinin hem de yerel ekonomisinin ciddi bir ivme kazanması bekleniyor.