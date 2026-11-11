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GündemKar yağdı, güneş açtı! Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralara koştu
HaberlerGündem Haberleri Kar yağdı, güneş açtı! Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralara koştu

Kar yağdı, güneş açtı! Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralara koştu

11.11.2026 - 08:37Güncellenme Tarihi:
Kar yağdı, güneş açtı! Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralara koştu

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından havanın yeniden güneşli seyretmesini fırsat bilen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sürülerini meraya çıkardı.

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Kentte özellikle yüksek kesimler ve köylerde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesi, hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

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Havanın açmasını fırsat bilen üreticiler, sürülerini meralarda otlatarak hazır yem tüketimini azaltmayı hedefliyor.
Üreticilerden Mustafa Erdoğan ve Murat Kamay, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda sürülerini meraya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.
Yetiştiriciler, hava şartkarının elverişli olması halinde meralardan daha fazla yararlanarak yem giderlerini azaltmayı amaçlıyor.

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