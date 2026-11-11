Kar yağdı, güneş açtı! Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralara koştu

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Kentte özellikle yüksek kesimler ve köylerde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesi, hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.





Havanın açmasını fırsat bilen üreticiler, sürülerini meralarda otlatarak hazır yem tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Üreticilerden Mustafa Erdoğan ve Murat Kamay, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda sürülerini meraya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

Yetiştiriciler, hava şartkarının elverişli olması halinde meralardan daha fazla yararlanarak yem giderlerini azaltmayı amaçlıyor.