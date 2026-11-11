Kayseri'de herkes bunu merak ediyordu! Kartal Kavşağı'nda define bulundu mu?

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Olay Türk TV ekranlarında yayınlanan Sansürsüz programının konuğu oldu. Gazeteciler Osman Çiftci ve Cem Atakan’ın sorularını yanıtlayan Memduh Büyükkılıç, ‘Kartal Kavşağı’nda define bulundu mu?’ sorusuna yanıt verdi.

Yüzde 70’e ulaştı

Kartal Kavşağı’nda çalışmaların yüzde 70’e ulaştığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kendimizi iyi ifade edemediğimizde bazıları istismar edebilir, kullanabilir. Ben onlara bakmam. Ben işin neresindeyim ona bakarım. Allah'a şükürler olsun. Kartal Kavşağı yapımında yüzde 70'lerin üzerine çıkmış durumdayız. Benim son gittiğim hafta içerisindeki işleri benim telefonuma attılar. Süreci adım adım takip ediyoruz. Nerede bir sıkıntı var, orada Memduh Başkan var” ifadelerini kullandı.

Kartal Kavşağı’nda tarihi eser bulundu mu?

Projenin sadece kendilerinin değil aynı zamanda şehrin de projesi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, ‘Tarihi eser bulundu mu?’ sorusunu da yanıtladı. Kartal Kavşağı’nda hiçbir şekilde tarihi eserin bulunmadığını açıklayan Memduh Büyükkılıç, “Yok, yok. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Zaten bizim amacımız bir an evvel bitirmeye gayret göstermek. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Mekanik elektromekanik tesislerin hepsi siparişi verildi. Ödemeleri yapıldı. İrtibatlar sağlandı” diye konuştu.

8 yürüyen merdiven, 4 asansör olacak

Memduh Büyükkılıç dev projede 8 yürüyen merdivenin 4 asansörün olacağını belirterek, “Zaten müşavir firma öyle kolay kolay kabul etmiyor. Ama yani büyük dağın büyük duman olur. Ufak tefek sıkıntı olabilir. Bunlar da aşılmayacak şeyler değil yani” dedi.