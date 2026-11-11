Elektrik faturasında yüzde 15 indirim tuzağı! İmzayı atmadan önce dikkat

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Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yaptığı maliyet değerlendirmesi, yüzde 15 indirim vaadiyle hazırlanan bazı sözleşmelerin tüketiciye beklenen avantajı sağlamadığını ortaya koydu. Özellikle telefonla aranan veya kapılarına kadar gelinerek sözleşme teklif edilen abonelerin, anlaşma yapmadan önce fiyatlandırma koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Malatya’da 250 kWh tüketen aboneler dikkat!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nde (SKTT) tüketim sınırları düşürülüyor. Belirlenen takvime göre yıllık elektrik tüketim limiti, 1 Ocak 2027 itibarıyla 3 bin kilovatsaat olacak.

Bu sınır aylık ortalama 250 kilovatsaate karşılık geliyor. Belirlenen tüketim miktarını aşan mesken aboneleri, devlet destekli ulusal tarife yerine maliyet esaslı fiyatlandırma sistemine geçecek.

Bu değişiklik Malatya’daki elektrik abonelerini de yakından ilgilendiriyor. Özellikle elektrik tüketimi yüksek olan hanelerin yeni tarifelerle birlikte faturalarında önemli artışlarla karşılaşması söz konusu olabilecek.

Yüzde 15 indirim nasıl daha pahalıya geliyor?

Özel tedarik şirketlerinin sunduğu sözleşmelerde en önemli ayrıntı, indirim oranının hangi fiyat üzerinden hesaplandığı.

EMO'nun değerlendirmesine göre bazı şirketler yüzde 15 indirimi, tüketicinin mevcut elektrik tarifesi üzerinden değil, EPDK tarafından belirlenen megavatsaat başına 4 bin 500 TL seviyesindeki azami fiyat limiti üzerinden hesaplıyor.

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Ancak elektrik piyasasında oluşan fiyatlar çoğu zaman bu üst sınırın altında kalabiliyor. Böylece yüzde 15 indirim yapılmasına rağmen ortaya çıkan fiyat, standart serbest piyasa tarifesinden daha yüksek olabiliyor.

250 kWh elektrik tüketen bir hanenin faturası ne kadar?

EMO'nun altı aylık ortalama veriler üzerinden aylık 250 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesi için yaptığı hesaplama, tarifeler arasındaki farkı ortaya koydu.

Hesaplamaya göre yüzde 15 indirimli sözleşme yapan bir abone, standart serbest piyasa tarifesine kıyasla ayda 387 TL daha fazla ödeme yapabiliyor. Devlet destekli tarife ile karşılaştırıldığında ise fark 1.084 TL'ye ulaşıyor.

Bu nedenle indirim oranına bakarak sözleşme imzalamak yerine, ödenecek toplam tutarın ve fiyatın hangi referansa göre belirlendiğinin araştırılması gerekiyor.

Sözleşme imzalayan abonelere 14 gün uyarısı

Daha önce özel elektrik tedarik şirketleriyle sözleşme yapan tüketicilerin de hakları bulunuyor. Sözleşmenin niteliğine ve uygulanabilir mevzuat hükümlerine göre 14 günlük cayma hakkı söz konusu olabiliyor.