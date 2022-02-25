Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünyadan Rusya'ya çok sert tepkiler geldi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırım paketlerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımlarını açıkladı.

RUSYA'DAN MİSİLLEME PAKETİ

Tüm bu açıklamaların ardından Rusya Federasyon Konseyi Sözcüsü Valentina Matviyenko, "Yaptırımlara karşı misilleme paketi hazırlıyoruz, Batı'nın zayıflıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İTHALATI AZALTTIK"

Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Yaptırımlara karşı kendimizi korumak için ithalatı azalttık. Yaptırımlar problemler yaratabilirler, ancak bunlar çözülebilir şeyler olacaktır." ifadelerine yer verildi.

"YENİ DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ"

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, “Avrupalıların doğal gaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” diye konuşmuştu.

ABD'DEN YAPTIRIM PAKETİ!

Yaptırımların Rus ekonomisine hem şimdi hem de zaman içinde ciddi maliyetler getireceğine dikkati çeken Biden, "Bu yaptırımları, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerinin üzerindeki etkiyi en aza indirmek için maksatlı olarak tasarladık." dedi.

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getirildi. Rusya'nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyeti sınırlandırıldı. Rus ordusunun finansmana erişimini ve büyümesini engellenecek, Moskova'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlası kesilecek. Rus elitleri ve aile üyeleri listesine yeni isimler de eklenecek. Biden, yaptırım kararlarının ruble üzerindeki etkisini gördüklerine dikkati çekerek Rus borsasının ise düşüş gösterdiğini anımsattı.

Biden, yaptırımlar arasında Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin bir karar olmaması hakkında bir soru üzerine, "bunun her zaman bir seçenek" olduğunu ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon olmadığını söyledi.

İNGİLTERE'DEN "EN AĞIR" YAPTIRIM PAKETİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyurdu.

Johnson, parlamentoda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, "Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi" olarak niteledi.

Tüm büyük Rus bankaları, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alındı. Gelecek hafta tüm büyük Rus bankalarının varlıklarını dondurulacak. VTB Bank'ın "derhal" tüm varlıklarının dondurulacak. Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verilecek.

AB'DEN YAPTIRIM PAKETİ

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü zirve düzenledi.

AB Liderler Zirvesi bitiminde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin, Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıkları belirten von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu paket, Rusya'nın en önemli sermaye piyasalarına erişimini önleyen mali yaptırımları içeriyor." diye konuştu.

Yaptırımların, Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedeflediğine dikkati çeken von der Leyen, ayrıca savunma alanı da dahil olmak üzere önemli kamuya ait şirketlerin de yaptırım paketi kapsamında olduğunu anlattı.

Von der Leyen, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonu yükseltecek ve Rusya sanayisinin temelini yıpratacak." ifadesini kullandı.

JAPONYA

japonya, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı bir dizi ekonomik yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Ülkesindeki Rus tahvillerinin ihracını yasaklayacağını duyuran Başbakan Fumio Kishida, bazı Ruslara yönelik vize yasağı uygulanacağını ve varlıkların da dondurulacağını söyledi.

Kishida, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlali anlamına geldiğini söyledi ve gerilimin artması halinde, Tokyo'nun ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu vurguladı. Kanada, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında Kanadalıların Donetsk ve Luhansk ile finansal anlaşmalardan men edildiğini açıkladı. Başbakan Justin Trudeau ayrıca, yaptırımların ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyelerini de hedef alacağını ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarını yasaklayacağını kaydetti.