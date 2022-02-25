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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planı söz konusu değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kimsenin Ukrayna'yı işgal planı olmadığını ileri sürüp Kiev yönetiminden gelen ateşkes teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

25.02.2022 - 13:17 |
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planı söz konusu değil

Lavrov'un konuşmasından öne çıkanlar;

Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülason yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönteminlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın.

Daha önce de söylemiştik; Gürcistan NATO üyesi olamaz demiştik. Almanya ve Farnsa doğrudan üyelik yerine bir imtiyaz vermeye karar vermişti.

Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor.

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylnemişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Ekonomik bağları var bu bölgelerin Rusya ile. Bunlar önemli konular. Ateşkes olması lazım. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve aynı zamanda seçimlerin de Ukrayna'da doğru koşullarda olması gerekliydi ki bu taleplerimiz reddedildi. Batı bizi dinlemedi.

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