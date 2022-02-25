Kiev düştü mü, Rusya Kiev’e girdi mi? Kiev son dakika haberleri!

Rusya Devlet Başkanı emriyle Rusya - Ukrayna’ya girdi, savaş 2'nci gününde. Dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna savaşına çevrilirken “Kiev düştü mü, Rusya Kiev’e girdi mi?” sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

RUSYA KİEV’E GİRDİ Mİ, KİEV DÜŞTÜ MÜ?

Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürüldüğünü duyurdu. Düşen uçağın parçalarının çarptığı binada ise panik dolu anlar yaşandı.

Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev, siren sesleri ile inlerken, güvenlik güçlerinin yeni patlamanın olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu ihbarının ardından bölgeye intikali kameralara yansıdı.

Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev, siren sesleri ile inlerken, güvenlik güçlerinin yeni patlamanın olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu ihbarının ardından bölgeye intikali kameralara yansıdı.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik operasyonunda başkent Kiev'e kadar ilerlemesi tedirginlik ve paniği arttırdı. Ukraynalı vatandaşlar sığınaklarda can güvenliğini sağlamaya çalışırken siviller sokaklara çıkmaya cesaret edemiyor. Başkent Kiev'de yeniden siren seslerinin yükselmesi bölgedeki paniği yeniden arttırdı. Sabah saatlerinde Kiev'e yapılan saldırının ardından başlayan ve durmayan siren sesleri ile inleyen Kiev Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik güçlerinin koşuşturması kameralara yansıdı. Ekiplerin bir patlama üzerine çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye yoğunlaştığı öğrenildi.

Kiev'deki zor koşullarda görevlerini yapmaya çalışan basın mensuplarının ise çelik kask ve yelek giyerek görevini yapmaya çalışması dikkat çekiyor.

"UKRAYNA ASKERİ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ, 5 KİŞİ ÖLDÜ"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Ukrayna askeri uçağı düşürüldü, 5 kişi öldü" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen saldırıda en az 18 kişi öldü. Brovary'de 6 sivil hayatını kaybetti. Reuters'ta yer alan habere göre, Rus güçleri Donetsk'te bir hastaneyi vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti. Reuters’ın yerel yetkililerden alıntıladığı habere göre, Ukrayna’nın güneyindeki Herson kenti artık Ukrayna kontrolünde değil.

UKRAYNA: 50 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'dan yapılan son açıklamada 2 Rus kargo gemisinin vurulduğu açıklandı. 6 Rus uçağının imha edildiğini ve 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna Sınır Muhafızları Birliği tarafından yapılan açıklamada, "3 sınır muhafızı öldürüldü" denildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Patlamalardan bir süre sonra Ukrayna Ordusu "Hava savunma sistemimiz toplam 5 uçak ve 1 helikopterin vurdu" dedi. Rusya ise, Rus uçaklarının Ukrayna tarafından vurulduğu iddialarını 'asılsız' olarak nitelendirerek reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna'nın hava savunma varlıklarını ve üslerini devre dışı bıraktığını söyledi.

Bununla birlikte Ukrayna'daki ayrılıkçılar "Luhansk'ta iki köy kontrolümüze geçti" derken aynı bölgede iki Ukrayna uçağını vurduklarını da sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Batı hep birlikte Ukrayna’da alenen yaşanan soykırım gerçeğini inkar ediyor' dedi.

Harkiv'de bomba sesleri duyuldu. Rus saldırısının devam ettiği bölgeden yayın yapan CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu ' Şu binanın arkasından geldi o sesler. Çok yakından geldi. Saldırı devam ediyor. Savaş uçakları tepemizde. Bir ses daha geldi. Bombardıman devam ediyor. 10'dan fazla atış gerçekleştirildi. İnsanlar pencerelerde' dedi.

Rusya, yaptırımlara yanıt olarak İngiliz uçaklarının Rus hava sahasına gitmesini yasakladı.

Ukrayna ordusunun 'Ruslar ile Kiev'in dışında çarpışıyoruz' açıklamasından sonra Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus tanklarının başkent Kiev'e saldırı başlatmasını beklediklerini belirtti.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya daha çok destek sözü verdi.

Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Zelenski, başbakanı Kiev'deki korkunç gelişmeler ve son Rus askeri gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Başbakan önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayı taahhüt etti' ifadeleri yer aldı