Rus rublesi kaç TL, 1 dolar kaç Rus rublesi? Rus rublesi ne kadar oldu? 25 Şubat 2022 Ruble dolar kuru

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından dün Moskova Borsası'nda işlemler durdu. MOEX endeksi yüzde 30 değer kaybına uğradı. İşlemlere başlamasının ardından da Moskova Borsası RTS Endeksi'nde ise kayıp yüzde 40'a ulaştı. Dolar/ruble paritesi de yüzde 6,2 artışla 86,5 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 6 yükselişle 97,4'e çıktı. Gazprom hisseleri de yüzde 45 geriledi. Peki, Rus rublesi kaç TL, 1 dolar kaç Rus rublesi? Rus rublesi ne kadar oldu? İşte 25 Şubat 2022 Ruble dolar kuru…

RUS RUBLESİ NE KADAR OLDU, 1 DOLAR KAÇ RUS RUBLESİ?

Rusya para birimi Ruble, bugün ABD Doları karşısında 0,48 değer kaybederek 83,85 seviyesine düştü.

Dün yüzde 33'lük tarihi kayıp yaşayan Moskova borsası bugün yüzde 20'nin üzerinde artıda seyrediyor. Bugün ruble, dolar ve euro karşısında yüzde 2’nin üzerinde artıda seyrediyor. Reuters da bugünkü haberinde, ruble ve Rus hisselerinin tarihi düşük seviyelerden toparlandığına dikkat çekti. Rusya’nın uluslararası ödemeler sistemi Swift’ten çıkarılmaması ve enerji ihracatının yaptırım paketi dışında kalması da yükselişte etkili.

RUS RUBLESİ KAÇ TL?

Putin açıklama yapmadan önce 18 kuruş olan 1 Rus Rublesi açıklamaların hemen sonrasında ise 17 kuruşa düştü. 25 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle ruble 0,16.6 kuruştan işlem görüyor.

RUBLE HAKKINDA

Ruble (Rusça: рубль), Rusya para birimidir. Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır.

1 Ruble 100 kapike bölünür. Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler ise Abhazya ve Kuzey Osetya'dır.

18 Mart’ta toplanacak olan Rusya Merkez Bankası’nın zaten faiz artışına gitmesi bekleniyordu ancak son gelişmeler nedeniyle faizin daha önce planlanandan daha fazla ve daha önce artırılabileceği düşünülüyor.