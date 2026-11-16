ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2026? 24 Kasım hangi güne denk geliyor, resmî tatil mi? Okullar açık mı?

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Millî Eğitim Bakanlığının genelgesine göre 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı yaş gruplarına ve katılımcılara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.



Öğretmenlik mesleğinin önemini anlatmak amacıyla anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve beste yarışmaları gibi çalışmalar yapılabilecek.



Bu yarışmalarda dereceye giren eserler, Öğretmenler Günü etkinliklerinde sergvilenebilecek ve eser sahiplerine ödülleri verilecek.



Öğretmenler arasında spor müsabakaları, gezi programları ve sosyal etkinlikler de düzenlenecek.



Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak öğretmenlik mesleğinin farklı yönlerini ele alan konferans, panel ve benzeri programların gerçekleştirilmesi de planlanıyor.



ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?



Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım'da kutlanmasının temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği bulunuyor.



24 Kasım 1928, Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğiyle ilişkivzlendirilen tarih olarak kabul ediliyor.



Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981'de alınan kararla 24 Kasım, Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı.



O tarihten bu yana her yıl 24 Kasım'da öğretmenlerin eğitim hayatına katkıları çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor.