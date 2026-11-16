ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2026? 24 Kasım hangi güne denk geliyor, resmî tatil mi? Okullar açık mı?
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, 24 Kasım'ın bu yıl hangi güne denk geldiğini ve okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı da 2026 Öğretmenler Günü kutlamalarına ilişkin genelgesini yayımladı. Peki, 24 Kasım 2026 resmî tatil mi, okullar açık mı? Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi? İşte merak edilenler...
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Kasım ayının sonuna yaklaşırken öğrencileri ve velileri Öğretmenler Günü heyecanı sardı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü için okullarda hazırlıklar yapılırken, bu özel günün resmî tatil olup olmadığı da merak ediliyor.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin genelgesini yayımladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek programlarda öğretmenlerin emekleri ve mesleğin toplumsal önemi çeşitli etkinliklerle ele alınacak.
Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım 2026 hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi, yoksa dersler devam edecek mi?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2026? 24 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.
Bu yıl Öğretmenler Günü, okullardaki birinci dönem ara tatilinin hemen sonrasına rastlıyor.
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 16 Kasım Pazartesi başlayan ara tatil, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.
Öğretmenler Günü ise ara tatilin ardından başlayan haftanın ikinci gününde kutlanacak.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMÎ TATİL Mİ?
Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmiyor.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen tatil günleri arasında 24 Kasım bulunmuyor.
Dolayısıyla 24 Kasım 2026 Salı günü, Öğretmenler Günü nedeniyle genel bir tatil uygulanmayacak.
Kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi de tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.
24 KASIM'DA OKULLAR AÇIK MI, DERS İŞLENECEK Mİ?
24 Kasım Salı günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.
Öğretmenler Günü için ülke genelinde tam gün veya yarım gün tatil kararı bulunmuyor.
İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal takvim doğrultusunda yapılacak. Bununla birlikte okullarda Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler, öğrenci gösterileri ve çeşitli kutlama programları düzenlenebilecek.
Bu etkinliklerin saatleri ve kapsamı, okulların hazırladığı programlara göre farklılık gösterebilecek.
MEB'DEN 2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ GENELGESİ
Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıkları kapsamında 2026/72 sayılı genelgeyi yayımladı.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, öğretmenlerin emeklerinin hatırlanması ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi istendi.
Buna göre Öğretmenler Günü kutlamaları yalnızca okullardaki törenlerle sınırlı kalmayacak. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katılımıyla kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek.
Programlara şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve vatandaşların da davet edilmesi öngörülüyor.
Genelgede özellikle şehit öğretmenlerin ailelerinin ve emekli öğretmenlerin ziyaret edilmesine yer verildi.
24 KASIM'DA ADAYLIK SÜRECİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLER YEMİN EDECEK
MEB'in yayımladığı genelgede, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlere ilişkin düzenleme de yer aldı.
Buna göre 24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak.
Bakanlık kadrolarından yıl içerisinde emekli olan ve kutlama programlarına katılan öğretmenlere ise Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilecek.
Öğretmenlerin bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarının dijital ortamlarda tanıtılması da kutlama programının parçalarından biri olacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE HANGİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK?
Millî Eğitim Bakanlığının genelgesine göre 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı yaş gruplarına ve katılımcılara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.
Öğretmenlik mesleğinin önemini anlatmak amacıyla anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve beste yarışmaları gibi çalışmalar yapılabilecek.
Bu yarışmalarda dereceye giren eserler, Öğretmenler Günü etkinliklerinde sergvilenebilecek ve eser sahiplerine ödülleri verilecek.
Öğretmenler arasında spor müsabakaları, gezi programları ve sosyal etkinlikler de düzenlenecek.
Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak öğretmenlik mesleğinin farklı yönlerini ele alan konferans, panel ve benzeri programların gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?
Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım'da kutlanmasının temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği bulunuyor.
24 Kasım 1928, Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğiyle ilişkivzlendirilen tarih olarak kabul ediliyor.
Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981'de alınan kararla 24 Kasım, Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı.
O tarihten bu yana her yıl 24 Kasım'da öğretmenlerin eğitim hayatına katkıları çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor.