Bakan Kacır: Dünya Bankası’ndan 485 milyon dolar kredi, KOBİ’lere 3 milyar lira destek

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Kacır, törende yaptığı konuşmada, 485 milyon dolarlık finansman paketiyle 400 firmanın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacaklarını, 280 işletmenin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına ise uzun vadeli finansman sunacaklarını bildirdi. İmalat sanayi KOBİ’lerinin yeşil dönüşüm yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracak 3 milyar liralık paketle ilgili de konuşan Kacır, “Türkiye Yeşil Sanayi Projemiz kapsamında, KOSGEB eliyle 3 milyar lira bütçeli Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrımızı bugün itibarıyla ilan ediyoruz. Bin imalat sanayi KOBİ’mizin yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğimiz bu çağrımızla; enerji, su ve ham madde verimliliğini artıran, atıkların geri kazanımını sağlayan, endüstriyel simbiyozu ve döngüsel üretim modellerini yaygınlaştıran projelere öncelik vereceğiz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Küresel üretim ve ticaret dengelerindeki köklü değişime işaret ederek Türkiye’nin ikiz dönüşüm vizyonunu ve uluslararası finansman iş birliklerini anlatan Bakan Kacır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDEKİ KONUMUMUZU PERÇİNLEYECEĞİZ

Küresel ekonomik sistemin kodlarının adeta yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, derinleşen jeopolitik gerilimler ve yükselen korumacılık eğilimleri, liberal ekonomik düzenin kırılganlıklarını gözler önüne seriyor. Uzun yıllar maliyet avantajı ve verimlilik temelinde şekillenen küresel üretim ve ticaret ilişkileri, bugün arz güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve stratejik bağımsızlık öncelikleri doğrultusunda yeniden tanımlanıyor. Gümrük duvarlarının yükseldiği, yerli üretimin teşvik edildiği, tedarikte yakın coğrafyaların ve güvenilir ortakların öne çıktığı sürece, sanayinin geleceğini şekillendiren iki büyük dönüşüm eşlik ediyor.

ÜRETİM KABİLİYETLERİ GELİŞİYOR

Yapay zekâ, ileri otomasyon, robotik sistemler ve büyük veri analitiği gibi teknolojiler, üretim süreçlerinin daha verimli, esnek ve akıllı bir yapıya kavuşmasına; kaynak kullanımının optimize edilmesine, maliyetlerin azalmasına ve yüksek katma değerli üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine imkân tanıyor. İklim değişikliğinin ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki çok boyutlu etkileri ise; temiz enerjiye geçişi, emisyonların azaltılmasını ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını dünya genelinde sanayi politikalarının öncelikleri arasına taşıyor. Bu tabloyu doğru okuyarak üretim altyapılarını yeniden ele alan ülkeler, küresel değer zincirlerindeki konumlarını perçinleyecek. Dönüşüme ayak uydurmakta gecikenler ise; üretimde sahip oldukları kazanımları korumakta güçlük çekecek.

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İMALAT SANAYİ KATMA DEĞERİ 41 MİLYAR DOLARDAN 259 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda sanayide ve teknolojide kaydettiğimiz ilerleme sayesinde, küresel ölçekte yaşanan bu büyük dönüşümü dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu üretim altyapısı ve gelişen teknolojik kabiliyetlerle karşıladık. Bakınız, 2002’de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, şimdi 285 milyar doları aştı. 24 yıllık süreçte imalat sanayi katma değerimiz yıllık 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükseldi. Türkiye artık Çin’den sonra, Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap levha ve çimento üretiminde Avrupa’da lideriz. Alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıt ve rüzgâr türbinlerinde Avrupa’nın önde gelen üreticileri arasındayız. Oluşturduğumuz Ar-Ge ve inovasyon altyapısıyla sanayimizin yükselişinde yüksek teknolojili sektörler artık öncü role sahip.

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YÜKSEK VE ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACATIN PAYI TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Küresel tedarik zincirlerinde büyük kırılmaların yaşandığı pandemiden bu yana imalat sanayi üretimimiz düşük teknolojide yüzde 10,6; orta-düşük teknolojide yüzde 28; orta-yüksek teknolojide yüzde 51,3; yüksek teknolojide ise yüzde 139,3 yükseldi Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın payı yüzde 44,2 ile, tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. 24 yıldaki kazanımlarımızı sanayimizin yüksek katma değerli, verimli ve sürdürülebilir üretim kapasitesini geliştirecek yeni bir dönüşümün zemini haline getirmeye hep birlikte muktediriz.

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YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ

Ekonomimizin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü desteklemek üzere Yeşil ve Dijital Dönüşüm Programlarını uygulamaya aldık. Sanayi işletmelerimizin enerji ve kaynak verimliliğini artıran, karbon emisyonlarını azaltan ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıran; üretim faaliyetlerini veriye dayalı biçimde izleme, yönetme ve optimize etme kabiliyetlerini geliştiren projeler için 226 milyon liraya kadar nakdi destek, yatırımların yüzde 40’ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Bu süreçte sanayicilerimizin ikiz dönüşüm sürecine rehberlik ederken; işletmelerimizin mevcut durumlarını analiz etmelerini, dönüşüm ihtiyaçlarını belirlemelerini ve en az beş yıllık yol haritaları çerçevesinde somut, ölçülebilir hedeflere dayanan yatırım projeleri geliştirmelerini sağlıyoruz. Yol haritası raporu uygun görülen ve destek kararı alınan projeleri gerçekleştiren tesislere, uygulama süresince “Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezleri” unvanı veriyoruz.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMLARIMIZLA 184 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Her iki programımız kapsamında bugüne kadar toplam 26 milyar liralık 78 proje için destek kararı aldık. Yeşil dönüşümde 160 milyar, dijital dönüşümde ise 24 milyar liralık büyüklüğe sahip yatırımların değerlendirmesini ise bu yıl tamamlayacağız.

FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Her işletmenin kendine özgü ihtiyaçlarını gözeten, teknolojik gelişmeleri somut yatırım fırsatlarına dönüştüren ve kaynakların en yüksek katma değeri oluşturacak alanlara yönlendirilmesini esas alan bir yaklaşım, başarılı bir yeşil dönüşümün anahtarı. Özellikle KOBİ ölçeğinde işletmelerin üretim hatlarının modernizasyonu, enerji ve kaynak verimliliğini artıran yeni teknolojileri devreye alması, dijital sistemlerin üretim süreçlerine entegrasyonu için uzun vadeli finansmana erişim; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli ihtiyaç. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü iş birlikleri, sanayicilerimizin ikiz dönüşüm için ihtiyaç duydukları teknik bilgi birikimine ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

485 MİLYON DOLARLIK SANAYİNİN İKİZ DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ

Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir sanayi altyapısı inşa etmek üzere Dünya Bankası ile yürüttüğümüz iş birliğini; bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz 485 milyon dolarlık Sanayinin İkiz Dönüşümü (TransformIndustry) Projesi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Projede firmaların yeşil ve dijital dönüşüm yol haritalarını teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir, finansmana hazır yatırım projelerine dönüştürmelerini destekleyeceğiz. Yeşil ve Dijital Dönüşüm Programlarımız kapsamında gerekli değerlendirmeleri tamamlayan ve dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmelerimizin yatırımlarını paydaş bankalar Vakıfbank ve Exim bank aracılığıyla uzun vadeli finansmanla buluşturacağız. Böylelikle 400 firmamızın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacak, en az 280 işletmemizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sunacağız. Finansmandan yararlanacak işletmelerin en az yüzde 85'inin KOBİ'lerden oluşmasını sağlayarak, ikiz dönüşümün kazanımlarını sanayimizin bütününe yayacak; küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin teknolojik yetkinliklerini, verimliliklerini ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artıracağız. Projemizi bizim için kıymetli kılan bir diğer unsur da uluslararası kalkınma finansmanının özel sektör yatırımları üzerinde oluşturacağı kaldıraç etkisi.

YATIRIMLARA DESTEKLER SÜRECEK

Aziz milletimizin güçlü desteği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Millî Teknoloji Hamlemizi büyük bir seferberlik ruhuyla bugünlere taşıdık. Çeyrek yüzyılda, sanayide ve teknolojide asra bedel başarılara imza attık. Şimdi vakit, elde ettiğimiz kazanımları sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünde yeni bir atılımın temeli haline getirme vaktidir. Uluslararası finansman mekanizmalarının sunduğu imkânları da bu atılımın önemli bir kaldıracı olarak değerlendirecek; üretimde verimliliği artıran, ileri teknolojileri fabrikalarımıza taşıyan ve düşük karbonlu üretime geçişi hızlandıran yatırımları desteklemeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE SANAYİ KARBONSUZLAŞTIRMA YATIRIM PLATFORMU

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağladığımız 300 milyon avro kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm projelerine yönlendiriyoruz. İslam Kalkınma Bankasıyla 250 milyon dolarlık Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’nin finansman anlaşmasını imzaladık. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama hedefiyle; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu destekleriyle 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurduk. Geçtiğimiz hafta yine burada COP 31 kapsamında Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Komisyonu ve İtalyan Kalkınma Bankası’nın (CDP) da katılımıyla Platformumuzun uluslararası ortaklık ağını genişlettik. Dünya Bankası ile halihazırda yürüttüğümüz “Türkiye Yeşil Sanayi”, "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri " ve “Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş” Projeleri ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk.

3 MİLYAR LİRA BÜTÇELİ SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Bu vesileyle, imalat sanayi KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracak bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Yeşil Sanayi Projemiz kapsamında, KOSGEB eliyle 3 milyar lira bütçeli Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısını bugün itibarıyla ilan ediyoruz. Bin imalat sanayi KOBİ'mizin yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğimiz bu çağrıyla; enerji, su ve ham madde verimliliğini artıran, atıkların geri kazanımını sağlayan, endüstriyel simbiyozu ve döngüsel üretim modellerini yaygınlaştıran projelere öncelik vereceğiz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız. Çağrımızın sanayicimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Dünya Bankası ile inşa ettiğimiz geniş ortaklık zemini, önümüzdeki dönemde de sanayimizin dönüşümüne, üreticilerimizin rekabet gücüne ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunmaya devam edecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM MERKEZİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ BELGE TAKDİMİ

Bakan Kacır konuşmasının ardından Yeşil Dönüşüm Merkezi ve Dijital Dönüşüm Merkezi olmaya hak kazanan kuruluşlara belgelerini takdim etti. Bakan Kacır belge alan tüm kuruluşları tebrik ederek “İkiz Dönüşüm hedeflerini somut yatırım planlarıyla ortaya koyarak Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezleri olmaya hak kazanan, sanayimize öncülük eden kuruluşlarımızı tebrik ediyor; bu alandaki çalışmalarının diğer işletmelerimize de örnek olmasını diliyorum.” dedi.