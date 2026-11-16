Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEmekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor
HaberlerGündem Haberleri Emekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor

Emekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor

16.11.2026 - 12:41Güncellenme Tarihi:

Kütahya'da emekli olduktan sonra el sanatlarına yönelen Erdoğan Başaran, tespih yapımından artan kehribar parçalarını kolyeye dönüştürerek gelir elde ediyor. Özellikle kalp ve damla şeklindeki tasarımlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Başaran, gününün büyük bölümünü bu işe ayırıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Emekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor

Kütahya'da yaşayan sanatçı Erdoğan Başaran, tespih yapımında kullanılan sıkma ve damla kehribar parçalarını değerlendirerek birbirinden farklı tasarımlarda kolyeler üretiyor. Özellikle kalp ve damla formlarındaki kolye uçlarına yoğun ilgi gören Başaran, emekliliğinin ardından başladığı el sanatını günün büyük bölümünde sürdürerek sanatseverlerle buluşturuyor.

2Emekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor

Kütahyalı sanatçı Erdoğan Başaran, tespih üretiminde kullanılan kehribar malzemelerinin artan parçalarını değerlendirerek özgün takı tasarımlarına imza atıyor. Farklı renklerdeki sıkma ve damla kehribar parçalarını işleyen Başaran, özellikle kolye uçları üzerine yoğunlaşarak el emeği ürünler ortaya çıkarıyor.Tespih imalatı yapan ustalardan temin ettiği farklı renklerdeki kehribar parçalarını kendi atölyesinde işleyen Başaran, malzemeleri çeşitli şekillerde keserek takıya dönüştürüyor. Ürünlerinde en çok kalp ve damla formlarını tercih eden sanatçı, her bir parçanın kesim ve şekillendirme işlemini kendisi gerçekleştiriyor.

3Emekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor

Çalışmalarında ağırlıklı olarak sıkma kehribar kullandığını belirten Başaran, bu malzemenin tespih üretiminde yaygın olarak tercih edildiğini ifade etti. Tespih imalatçılarından farklı renklerdeki parçaları temin ettiğini anlatan Başaran, bu malzemeleri takı tasarımına uyarladığını söyledi. Başaran, "Ben sıkma kehribardan takı yapıyorum. En çok da kolye uçları hazırlıyorum. Tespih yapan ve imalatçı arkadaşlarımızdan değişik renklerde tespih parçaları alıyorum. Bunları farklı şekillerde kesip işliyorum. En çok kalp ve damla formlarında ürünler hazırlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyorum. Çok farklı renklerde sıkma ve damla kehribarlarımız var. Bunlar genellikle tespih yapımında kullanılıyor. Ben de bu malzemeleri takı tasarımına uyarladım" dedi.

4Emekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor

Emekli olduktan sonra birkaç deneme yaparak kehribardan takı üretimine başladığını belirten Başaran, ürünlerinin beğenilmesi ve müşterilerden talep görmesi üzerine bu uğraşını zamanla geliştirdiğini dile getirdi. Başaran, "Ben emekliyim. Emekli olduktan sonra birkaç deneme yaptım. Ürünlerime ilgi ve teveccüh olunca bu işi daha fazla yapmaya başladım. Şimdi neredeyse bütün günümü bu çalışmalara ayırıyorum. Gayet güzel satış yapıyorum ve ürünlerime çok fazla talep var. Özellikle damla ve kalp şeklindeki kolye uçları daha çok beğeniliyor" diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi