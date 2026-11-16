Emekli olduktan sonra bu işe başladı! Kütahya'da yaptığı ürünler kapış kapış gidiyor

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Çalışmalarında ağırlıklı olarak sıkma kehribar kullandığını belirten Başaran, bu malzemenin tespih üretiminde yaygın olarak tercih edildiğini ifade etti. Tespih imalatçılarından farklı renklerdeki parçaları temin ettiğini anlatan Başaran, bu malzemeleri takı tasarımına uyarladığını söyledi. Başaran, "Ben sıkma kehribardan takı yapıyorum. En çok da kolye uçları hazırlıyorum. Tespih yapan ve imalatçı arkadaşlarımızdan değişik renklerde tespih parçaları alıyorum. Bunları farklı şekillerde kesip işliyorum. En çok kalp ve damla formlarında ürünler hazırlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyorum. Çok farklı renklerde sıkma ve damla kehribarlarımız var. Bunlar genellikle tespih yapımında kullanılıyor. Ben de bu malzemeleri takı tasarımına uyarladım" dedi.