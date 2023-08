KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Bak, üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en önemli talebinin barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceklerini söyledi. Bakanlık yurtlarının öğrencilerin evi ve yuvası olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok" dedi.

'2 EYLÜL'DE SONA ERECEK'

Yurtların hem niteliklerinin hem de niceliklerinin her geçen gün arttığını kaydeden Bak, "İspanya, öğrenci konaklama talebinin yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini ve Amerika Birleşik Devletleri yüzde 12'sini karşılıyor. Biz geçtiğimiz yıl başvuran adayların yüzde 98.6'sını yurtlarımıza yerleştirdik. Bugün yurt başvuru sürecimizi an itibarıyla başlatıyoruz. Dün itibarıyla üniversite kayıtları başladı. Biz de şu anda yurtlarımıza başvuru sürecini başlatmış oluyoruz. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibarıyla sona erecek. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek.

Yurtlarımıza gelen başvuruların tamamı hassasiyetle incelenerek 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edilecek. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz; gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak tamamen dijital ortamda puanlamayla tespit edilecek. Buna göre bir sıralama oluşturulacak. Bu sıralamayla öğrencilerimiz kazandıkları okula en yakın yurda olmak kaydıyla yerleşmeye başlayacaklar. Eğer o yurtta yer yok ise, diğer en yakın yurda yerleştirme yapılacak. Bu yıl öncelik grubumuza, evleri orta ve üstü hasarlı depremzede öğrencilerimizi de dahil ettik. Öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bak ayrıca, öğrencilere ve ailelerine, süreci istismar etmeye çalışanlara ve dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.