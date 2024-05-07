Öğretmenlere atama müjdesi! 20 bin atama, işte branş ve kadro sayıları..

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomi daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

Personel Genel müdürlüğümüz ile toplantılar sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda en çok atama yapılan ilk 5 branş, 3 bin 263 sınıf öğretmenliği, 2 bin 499 Özel Eğitim Öğretmenliği, 1597 Rehber Öğretmenliği, 1594 Din kültür Eğitmenliği ve 968 İngilizce Öğretmenliği, böyle devam ediyor.

YÜZDE 50 KPSS, YÜZDE 50 MÜLAKAT PUANI

Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak. Yüzde 50 KPSS, yüze 50 mülakat puanı ile olacak.

BAŞVURU TAKVİMİ 20 MAYIS'TA

20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

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Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum.

Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.