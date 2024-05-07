Dünyada 260 milyondan fazla kişiyi etkiledi, ölüme yol açıyor! Öksürük belirtileri arasında yer alıyor
Astım dünyada 260 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve her yıl 450 binin üzerinde ölüme yol açtığını ifade eden İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil, “Hastalık; tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, hırıltılı-hışıltılı solunum gibi yakınmalarla kendini gösterir” dedi.
DHA
• 07 Mayıs 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 07 Mayıs 2024 - 10:15 • Son Güncelleme: