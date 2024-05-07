Dünyada 260 milyondan fazla kişiyi etkiledi, ölüme yol açıyor! Öksürük belirtileri arasında yer alıyor

‘HEKİM VE HASTA İŞ BİRLİĞİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR’

Astımın tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Mısırlıgil, şunları söyledi: “Hasta ve hekimin iş birliği kontrolün sağlanmasında çok önemlidir. Tedavinin hedefi ise hastanın hiç şikâyetinin olmaması, hastalığın okul ve iş kaybına yol açmasının önlenmesidir. Tedavinin ilk basamağı olarak hastanın tetikleyicilerden uzak durması, özellikle sigaradan uzak, obez hastaların kilo vermesi, sağlıklı ve dengeli beslenme, solunan havanın temiz tutulması astımın kontrolü için oldukça önemlidir. Tedavide çoğunlukla solunum yoluyla alınan ilaçlar kullanılır. Doğru teknikle ilaç kullanımı ve doktorun önerdiği tedavi planına uyum, hastalığın kontrolünde başarıyı sağlar. Hastalığın şiddeti ve seyri her hastada aynı değildir. Aynı hastada bile zamanla değişkenlik görülebilir. Astım tedavisinin seyrinde görülen değişkenlik nedeniyle kullanılan ilaç ve dozlarında değişiklik yapılabilen dinamik bir tedavi süreci uygulanır. Astım tanı ve tedavisi, konunun uzmanları tarafından hazırlanarak her yıl gelişmeler doğrultusunda güncellenen, Uluslararası ve Ulusal Rehberlerdeki önerilere göre yapılır” ifadelerini kullandı.