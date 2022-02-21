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    EkonomiKredi borcu olan ve kredi kartı kullananlar dikkat! Yüzde 147 arttı, ödemelerde...
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    Kredi borcu olan ve kredi kartı kullananlar dikkat! Yüzde 147 arttı, ödemelerde...

    Kredi kartı kullanan, kredi ve kart borcu olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Yüzde 147 arttı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından 2021'de yasal takibe giren kişi sayısı açıklandı. Kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının son 12 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade edildi; yüzde 147 artışla 1 milyon 704 bin kişiye çıktı.

    21.02.2022 - 13:00 |
    Kredi borcu olan ve kredi kartı kullananlar dikkat! Yüzde 147 arttı, ödemelerde...

    Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2021 yılında kredi veya kredi kartı borcunu ödeyememiş gerçek kişi sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bireysel borçtan dolayı takibe düşen kişi sayısı 2021 yılında 1,5 kat arttı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2020 ve 2021'in ilk 9 ayında uyguladığı takibe atma süresindeki esnekliğin ardından, 2021 yılında 1 milyon 704 bin kişi kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.

    Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı, 2021'de yüzde 84 artışla 732 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise yüzde 211 artışla 1 milyon 354 bin kişiye yükseldi.

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