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    HaberlerEkonomi Haberleri Kripto paralar için kritik tarih! Tüm gözler oraya çevrildi: Stablecoin, Bitcoin, Ethereum...
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    Kripto paralar için kritik tarih! Tüm gözler oraya çevrildi: Stablecoin, Bitcoin, Ethereum...

    Kripto para piyasası ile ilgili son dakika açıklaması! Kritik tarih belli oldu. Stablecoin, Bitcoin, Ethereum ile ilgili gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarında tüm gözler bu hafta ABD'de olacak. Kripto para birimleri ve bir Merkez Bankası dijital para biriminin (CBDC) incelenmesi, dijital varlıkları düzenlemek için hükümet çapında bir strateji geliştirmeye yönlendiren bir kararname çıkarması bekleniyor. Öte yandan Rusya- Ukrayna cephesinde yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tansiyonu yükselten açıklamalar geldikçe kripto para birimleri de değer kaybediyor.

    • 21 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
    • 21 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
    1Kripto paralar için kritik tarih Tüm gözler oraya çevrildi: Stablecoin, Bitcoin, Ethereum...

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